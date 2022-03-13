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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Уотфорд
Саутгемптон - Уотфорд: обзор матча 13 марта 2022
Саутгемптон
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
45'
М. Эльюнусси
14'
К. Эрнандес
34'
К. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Уотфорд
90'
+7
Замена
К. Сема
️️️️
К. Эрнандес
Замена
Ш. Лонг
️️️️
А. Броя
90'
+4
90'
+1
Замена
К. Кэткарт
️️️️
К. Фемения
87'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Э. Деннис
86'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
Я. Беднарек
76'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
О. Ромеу
74'
Желтая карточка
О. Ромеу
65'
60'
Желтая карточка
К. Эрнандес
Желтая карточка
Р. Перро
48'
Замена
А. Броя
️️️️
У. Смоллбоун
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Ч. Адамс
45'
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Эрнандес
Пас отдал
Ю. Куцка
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
15
Перро
5
Беднарек
22
Салису
2
Уокер-Питерс
12
Смоллбоун
21
Ромеу
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
19
Адамс
4-3-3
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
33
Самир
11
Камара
17
Сиссоко
26
Луза
33
Куцка
9
Эрнандес
17
Деннис
9
Педро
21
Ромеу
27
Редмонд
27
Редмонд
21
Ромеу
Броя
7
Лонг
7
Лонг
Броя
12
Смоллбоун
27
Броя
27
Броя
12
Смоллбоун
17
Фемения
20
Кэткарт
20
Кэткарт
17
Фемения
9
Эрнандес
12
Сема
12
Сема
9
Эрнандес
17
Деннис
7
Кинг
7
Кинг
17
Деннис
Остались в запасе
Саутгемптон
Уотфорд
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Саутгемптон - Уотфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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