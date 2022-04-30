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Саутгемптон - Кристал Пэлас
Саутгемптон - Кристал Пэлас: обзор матча 30 апреля 2022
Саутгемптон
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
9'
О. Ромеу
60'
Э. Эзе
90+2'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Кристал Пэлас
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
В. Заа
Пас отдал
Д. МакАртур
84'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Э. Эзе
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Н. Телла
82'
74'
Замена
М. Олисе
️️️️
Д. Шлупп
Замена
С. Армстронг
️️️️
Ч. Адамс
65'
Замена
А. Броя
️️️️
Ш. Лонг
65'
64'
Замена
В. Заа
️️️️
Ж. Матета
60'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эзе
Пас отдал
Н. Клайн
45'
+2
Желтая карточка
Д. Уорд
38'
Желтая карточка
Д. МакАртур
Желтая карточка
Я. Беднарек
16'
16'
Желтая карточка
Ж. Матета
ГОЛ! 1:0!
О. Ромеу
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-2-2-2
17
Форстер
15
Перро
5
Беднарек
22
Салису
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
23
Телла
7
Лонг
19
Адамс
4-3-1-2
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
8
Галлахер
11
МакАртур
27
Шлупп
10
Эзе
10
Айю
14
Матета
19
Адамс
17
Армстронг
17
Армстронг
19
Адамс
23
Телла
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
23
Телла
7
Лонг
27
Броя
27
Броя
7
Лонг
10
Эзе
19
Хьюз
19
Хьюз
10
Эзе
14
Матета
10
Заа
10
Заа
14
Матета
27
Шлупп
17
Олисе
17
Олисе
27
Шлупп
Остались в запасе
Саутгемптон
Кристал Пэлас
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Саутгемптон - Кристал Пэлас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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