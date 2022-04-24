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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Саутгемптон
Брайтон - Саутгемптон: обзор матча 24 апреля 2022
Брайтон
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
2'
Д. Уэлбек
44'
М. Салису (АГ)
45+4'
Д. Уорд-Проус
54'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Саутгемптон
79'
Замена
А. Броя
️️️️
Ш. Лонг
66'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Н. Телла
Замена
П. Гросс
️️️️
А. Уэбстер
62'
Замена
С. Мач
️️️️
Э. Мвепу
61'
54'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
О. Ромеу
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
М. Кукурелья
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Салису
44'
37'
Замена
Р. Перро
️️️️
В. Ливраменто
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-2-1-2
97
Санчес
17
Кукурелья
5
Данк
4
Уэбстер
34
Велтман
25
Кайседо
12
Мвепу
10
Мак Аллистер
19
Троссард
11
Мопе
18
Уэлбек
4-2-2-2
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
22
Салису
2
Ливраменто
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
23
Телла
27
Редмонд
7
Лонг
19
Адамс
12
Мвепу
7
Мач
7
Мач
12
Мвепу
4
Уэбстер
13
Гросс
13
Гросс
4
Уэбстер
2
Ливраменто
15
Перро
15
Перро
2
Ливраменто
23
Телла
10
Армстронг
10
Армстронг
23
Телла
7
Лонг
27
Броя
27
Броя
7
Лонг
Остались в запасе
Брайтон
Саутгемптон
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Брайтон - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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