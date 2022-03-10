Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ньюкасл
Саутгемптон - Ньюкасл: обзор матча 10 марта 2022
Саутгемптон
10.03.2022, четверг, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
25'
С. Армстронг
32'
К. Вуд
52'
Б. Гимарайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Ньюкасл
90'
+1
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Э. Крафт
85'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Р. Фрейзер
Замена
М. Дженепо
️️️️
М. Эльюнусси
85'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
О. Ромеу
79'
Замена
А. Армстронг
️️️️
А. Броя
73'
Желтая карточка
Я. Беднарек
72'
66'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Б. Гимарайнс
52'
ГОЛ! 1:2!
Б. Гимарайнс
Пас отдал
Д. Берн
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Шелви
ГОЛ! 1:0!
С. Армстронг
25'
16'
Желтая карточка
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
34
Лукас Де Болле
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
2
Ливраменто
5
Беднарек
22
Салису
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Эльюнусси
27
Броя
19
Адамс
4-3-2-1
39
Дубравка
17
Крафт
5
Шер
33
Берн
23
Таргетт
26
Шелви
28
Уиллок
39
Гимарайнс
23
Мерфи
10
Фрейзер
9
Вуд
10
Эльюнусси
12
Дженепо
12
Дженепо
10
Эльюнусси
27
Броя
10
Армстронг
10
Армстронг
27
Броя
21
Ромеу
7
Лонг
7
Лонг
21
Ромеу
10
Фрейзер
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Фрейзер
17
Крафт
22
Манкильо
22
Манкильо
17
Крафт
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
Остались в запасе
Саутгемптон
Ньюкасл
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
34
Лукас Де Болле
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
34
Лукас Де Болле
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Ньюкасл
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+