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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Саутгемптон
Астон Вилла - Саутгемптон: обзор матча 05 марта 2022
Астон Вилла
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Саутгемптон
9'
О. Уоткинс
44'
Д. Луис
52'
Ф. Коутиньо
54'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Саутгемптон
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Коутиньо
81'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Рэмзи
78'
76'
Замена
И. Диалло
️️️️
О. Ромеу
Желтая карточка
О. Уоткинс
74'
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Ингс
71'
68'
Желтая карточка
О. Ромеу
58'
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
Р. Перро
ГОЛ! 4:0!
Д. Ингс
Пас отдал
М. Кэш
54'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Ингс
52'
46'
Замена
Я. Валери
️️️️
М. Эльюнусси
ГОЛ! 2:0!
Д. Луис
Пас отдал
Ф. Коутиньо
44'
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Ингс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
7
Томми О'Райли
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
15
Янг
5
Мингс
12
Чамберс
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
11
Коутиньо
41
Рэмзи
28
Ингс
11
Уоткинс
4-3-1-2
17
Форстер
2
Ливраменто
5
Беднарек
5
Стивенс
15
Перро
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Эльюнусси
19
Адамс
27
Броя
28
Ингс
8
Сансон
8
Сансон
28
Ингс
11
Коутиньо
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Коутиньо
41
Рэмзи
17
Бэйли
17
Бэйли
41
Рэмзи
10
Эльюнусси
7
Валери
7
Валери
10
Эльюнусси
15
Перро
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
15
Перро
21
Ромеу
27
Диалло
27
Диалло
21
Ромеу
Остались в запасе
Астон Вилла
Саутгемптон
1
Робин Ольсен
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
7
Томми О'Райли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
13
Вилли Кабальеро
ВР
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
27
Натан Редмонд
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
7
Томми О'Райли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
27
Натан Редмонд
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Астон Вилла - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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