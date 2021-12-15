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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 15 декабря 2021
Кристал Пэлас
15.12.2021, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
2'
В. Заа
65'
Ж. Айю
32'
Д. Уорд-Проус
36'
А. Броя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
90'
+7
Желтая карточка
В. Кабальеро
88'
Желтая карточка
Лянко
84'
Желтая карточка
М. Салису
83'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Н. Телла
Замена
Й. Андерсен
️️️️
Д. Томкинс
82'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
75'
Желтая карточка
Д. Томкинс
73'
70'
Замена
М. Дженепо
️️️️
У. Смоллбоун
70'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
А. Броя
67'
Желтая карточка
В. Ливраменто
ГОЛ! 2:2!
Ж. Айю
65'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ш. Куяте
64'
36'
ГОЛ! 1:2!
А. Броя
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
М. Гехи
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
Пас отдал
О. Эдуард
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Батлэнд
3
Митчелл
5
Томкинс
6
Гехи
25
Уорд
8
Куяте
8
Галлахер
19
Хьюз
10
Заа
10
Айю
29
Эдуард
4-3-2-1
13
Кабальеро
2
Уокер-Питерс
13
Лянко
22
Салису
2
Ливраменто
12
Смоллбоун
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
23
Телла
27
Редмонд
27
Броя
5
Томкинс
2
Андерсен
2
Андерсен
5
Томкинс
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
8
Куяте
20
Бентеке
20
Бентеке
8
Куяте
12
Смоллбоун
12
Дженепо
12
Дженепо
12
Смоллбоун
23
Телла
32
Уолкотт
32
Уолкотт
23
Телла
27
Броя
7
Лонг
7
Лонг
27
Броя
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
13
Висенте Гуаита
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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