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Вулверхэмптон - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Саутгемптон: обзор матча 15 января 2022
Вулверхэмптон
15.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
37'
Р. Хименес (П)
59'
К. Коди
90+1'
А. Траоре
84'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Саутгемптон
Замена
Л. Кандл
️️️️
Д. Поденсе
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
А. Траоре
Пас отдал
Р. Айт Нури
90'
+1
88'
Желтая карточка
М. Салису
85'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
84'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уорд-Проус
Замена
Ф. Силва
️️️️
Р. Хименес
80'
78'
Замена
А. Армстронг
️️️️
А. Броя
Замена
А. Траоре
️️️️
Тринкау
78'
71'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Н. Телла
Желтая карточка
Р. Хименес
62'
ГОЛ! 2:0!
К. Коди
59'
58'
Желтая карточка
Лянко
46'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
И. Диалло
Желтая карточка
Д. Поденсе
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Хименес
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
6
Бруну Жордау
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
3-2-2-3
1
Са
3
Килман
15
Коди
24
Тоти
21
Айт Нури
27
Семеду
18
Дендокер
8
Моутинью
11
Поденсе
7
Тринкау
9
Хименес
4-1-2-2-1
17
Форстер
5
Беднарек
13
Лянко
22
Салису
15
Перро
27
Диалло
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
23
Телла
27
Редмонд
27
Броя
11
Поденсе
25
Кандл
25
Кандл
11
Поденсе
7
Тринкау
24
Траоре
24
Траоре
7
Тринкау
9
Хименес
21
Силва
21
Силва
9
Хименес
23
Телла
17
Армстронг
17
Армстронг
23
Телла
27
Броя
10
Армстронг
10
Армстронг
27
Броя
27
Диалло
19
Адамс
19
Адамс
27
Диалло
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Саутгемптон
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
6
Бруну Жордау
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Главный тренер
Бруну Лажи
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
6
Бруну Жордау
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вулверхэмптон - Саутгемптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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