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Саутгемптон - Брентфорд
Саутгемптон - Брентфорд: обзор матча 11 января 2022
Саутгемптон
11.01.2022, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Брентфорд
5'
Я. Беднарек
37'
А. Фернандес (АГ)
49'
А. Броя
70'
Ч. Адамс
23'
В. Янельт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Брентфорд
Замена
А. Армстронг
️️️️
А. Броя
78'
76'
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
С. Каньос
ГОЛ! 4:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
И. Диалло
70'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Н. Телла
70'
68'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Э. Пайннок
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Н. Редмонд
65'
56'
Замена
Й. Висса
️️️️
Ш. Баптист
ГОЛ! 3:1!
А. Броя
Пас отдал
О. Ромеу
49'
45'
+2
Желтая карточка
А. Тони
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Фернандес
37'
23'
ГОЛ! 1:1!
В. Янельт
Пас отдал
Б. Мбемо
ГОЛ! 1:0!
Я. Беднарек
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
16
Динель Симе
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Форстер
15
Перро
13
Лянко
22
Салису
5
Беднарек
27
Диалло
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
23
Телла
27
Броя
4-1-2-2-1
25
Фернандес
2
Расмуссен
2
Пайннок
20
Айер
18
Янссон
27
Янельт
26
Баптист
23
Нергор
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
23
Телла
17
Армстронг
17
Армстронг
23
Телла
27
Редмонд
19
Адамс
19
Адамс
27
Редмонд
27
Броя
10
Армстронг
10
Армстронг
27
Броя
7
Каньос
2
Стивенс
2
Стивенс
7
Каньос
2
Пайннок
8
Йенсен
8
Йенсен
2
Пайннок
26
Баптист
9
Висса
9
Висса
26
Баптист
Остались в запасе
Саутгемптон
Брентфорд
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
16
Динель Симе
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
16
Динель Симе
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Саутгемптон - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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