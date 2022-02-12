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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 12 февраля 2022
Манчестер Юнайтед
12.02.2022, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
21'
Д. Санчо
48'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
90'
+5
Замена
И. Диалло
️️️️
О. Ромеу
Желтая карточка
Д. Лингард
90'
Желтая карточка
П. Погба
85'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Рэшфорд
82'
Замена
Э. Эланга
️️️️
С. Мактоминей
75'
71'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
М. Эльюнусси
48'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
М. Эльюнусси
46'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Я. Беднарек
Желтая карточка
С. Мактоминей
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Рэшфорд
21'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
64
Хуан Мата
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Магуайр
19
Варан
2
Далот
8
Мактоминей
8
Погба
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Роналду
4-3-1-2
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
22
Салису
15
Перро
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Эльюнусси
19
Адамс
27
Броя
8
Мактоминей
19
Эланга
19
Эланга
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
77
Лингард
77
Лингард
9
Рэшфорд
5
Беднарек
5
Стивенс
5
Стивенс
5
Беднарек
10
Эльюнусси
2
Ливраменто
2
Ливраменто
10
Эльюнусси
21
Ромеу
27
Диалло
27
Диалло
21
Ромеу
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
13
Вилли Кабальеро
ВР
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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