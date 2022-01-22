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Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 22 января 2022
Саутгемптон
22.01.2022, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
7'
К. Уокер-Питерс
65'
Э. Ляпорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
Желтая карточка
М. Эльюнусси
90'
+2
Замена
И. Диалло
️️️️
С. Армстронг
82'
Желтая карточка
С. Армстронг
79'
Замена
Лянко
️️️️
Я. Беднарек
71'
65'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ляпорт
Пас отдал
К. Де Брюйне
60'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Н. Редмонд
46'
Желтая карточка
Я. Беднарек
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Уокер-Питерс
Пас отдал
Н. Редмонд
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
15
Перро
5
Беднарек
22
Салису
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
17
Армстронг
27
Редмонд
27
Броя
19
Адамс
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
10
Грилиш
26
Де Брюйне
19
Стерлинг
47
Фоден
20
Силва
5
Беднарек
13
Лянко
13
Лянко
5
Беднарек
17
Армстронг
27
Диалло
27
Диалло
17
Армстронг
27
Редмонд
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
27
Редмонд
19
Стерлинг
9
Жезус
9
Жезус
19
Стерлинг
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
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