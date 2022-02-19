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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Эвертон
Саутгемптон - Эвертон: обзор матча 19 февраля 2022
Саутгемптон
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
52'
С. Армстронг
84'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Эвертон
Замена
М. Дженепо
️️️️
С. Армстронг
90'
+4
Замена
А. Армстронг
️️️️
Ч. Адамс
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
В. Ливраменто
84'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
А. Броя
83'
75'
Замена
Д. Алли
️️️️
Э. Гордон
65'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Ивоби
ГОЛ! 1:0!
С. Армстронг
Пас отдал
Ч. Адамс
52'
46'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Аллан
40'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
15'
Желтая карточка
Аллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
25
Аллан
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Алекс Ивоби
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
22
Салису
2
Ливраменто
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Эльюнусси
19
Адамс
27
Броя
4-2-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
27
Холгейт
5
Кин
3
Кенни
25
Аллан
6
ван де Бек
17
Ивоби
10
Гордон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
17
Армстронг
12
Дженепо
12
Дженепо
17
Армстронг
27
Броя
7
Лонг
7
Лонг
27
Броя
19
Адамс
10
Армстронг
10
Армстронг
19
Адамс
25
Аллан
20
Гомеш
20
Гомеш
25
Аллан
10
Гордон
8
Алли
8
Алли
10
Гордон
17
Ивоби
25
Таунсенд
25
Таунсенд
17
Ивоби
Остались в запасе
Саутгемптон
Эвертон
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Саутгемптон - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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