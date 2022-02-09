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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 09 февраля 2022
Тоттенхэм
09.02.2022, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Саутгемптон
18'
Я. Беднарек (АГ)
70'
Х. Сон
23'
А. Броя
79'
М. Эльюнусси
82'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
90'
+7
Замена
И. Диалло
️️️️
М. Эльюнусси
90'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Броя
88'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
84'
Желтая карточка
Ф. Форстер
Замена
С. Бергвейн
️️️️
С. Регилон
83'
82'
ГОЛ! 2:3!
Ч. Адамс
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
79'
ГОЛ! 2:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
77'
Желтая карточка
О. Ромеу
76'
Желтая карточка
Р. Перро
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Л. Моура
76'
ГОЛ! 2:1!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Моура
70'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
П. Хейбьерг
60'
Желтая карточка
Д. Санчес
59'
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Броя
Пас отдал
Р. Перро
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Беднарек
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
3
Регилон
6
Санчес
21
Ромеро
4
Дэвис
22
Эмерсон
4
Уинкс
23
Хейбьерг
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
4-3-1-2
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
22
Салису
15
Перро
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
17
Армстронг
10
Эльюнусси
27
Броя
19
Адамс
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
3
Регилон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
3
Регилон
7
Моура
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Моура
10
Эльюнусси
27
Диалло
27
Диалло
10
Эльюнусси
27
Броя
32
Уолкотт
32
Уолкотт
27
Броя
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Okko
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