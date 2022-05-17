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Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 17 мая 2022
Саутгемптон
17.05.2022, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
13'
Н. Редмонд
27'
Т. Минамино
67'
Ж. Матип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
83'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Ч. Адамс
️️️️
А. Броя
82'
Желтая карточка
Д. Стивенс
74'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Н. Телла
71'
Замена
О. Ромеу
️️️️
И. Диалло
71'
Желтая карточка
Н. Телла
69'
67'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Матип
65'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Х. Эллиот
46'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Гомес
27'
ГОЛ! 1:1!
Т. Минамино
Пас отдал
Д. Жота
ГОЛ! 1:0!
Н. Редмонд
Пас отдал
Н. Телла
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
18
Такуми Минамино
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-1-3-1
29
МакКарти
22
Салису
13
Лянко
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
10
Эльюнусси
23
Телла
27
Броя
4-2-3-1
1
Алиссон
16
Конате
2
Гомес
32
Матип
33
Цимикас
21
Джонс
20
Милнер
18
Минамино
10
Эллиот
20
Жота
9
Фирмино
23
Телла
17
Армстронг
17
Армстронг
23
Телла
27
Диалло
21
Ромеу
21
Ромеу
27
Диалло
27
Броя
19
Адамс
19
Адамс
27
Броя
2
Гомес
14
Хендерсон
14
Хендерсон
2
Гомес
9
Фирмино
8
Кейта
8
Кейта
9
Фирмино
10
Эллиот
27
Ориги
27
Ориги
10
Эллиот
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
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