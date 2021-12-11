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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 11 декабря 2021
Арсенал
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
21'
А. Ляказетт
27'
М. Эдегор
62'
Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Саутгемптон
Замена
Н. Пепе
️️️️
А. Ляказетт
83'
Замена
А. Локонга
️️️️
Г. Джака
81'
70'
Замена
Лянко
️️️️
А. Броя
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Габриэль
70'
ГОЛ! 3:0!
Габриэль
Пас отдал
Г. Мартинелли
62'
43'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
А. Армстронг
ГОЛ! 2:0!
М. Эдегор
Пас отдал
К. Тирни
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Сака
21'
Желтая карточка
Б. Сака
17'
Желтая карточка
Габриэль
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Арсенал
13
Артур Оконкво
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
4
Уайт
6
Габриэль
5
Томиясу
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
91
Ляказетт
4-1-1-2-2
13
Кабальеро
2
Ливраменто
5
Стивенс
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
30
Уорд-Проус
23
Телла
27
Редмонд
27
Броя
10
Армстронг
6
Габриэль
6
Холдинг
6
Холдинг
6
Габриэль
34
Джака
6
Локонга
6
Локонга
34
Джака
91
Ляказетт
19
Пепе
19
Пепе
91
Ляказетт
27
Броя
13
Лянко
13
Лянко
27
Броя
10
Армстронг
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
10
Армстронг
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
13
Артур Оконкво
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Артур Оконкво
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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