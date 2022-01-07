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Вилли Кабальеро
Новости
Вилли Кабальеро - новости
Завершил карьеру
28 сентября 1981 (44), Энтре-Риос
#13 | Вратарь
Аргентина | Испания
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«Саутгемптон» продлил контракт с 40-летним Кабальеро до конца сезона
2022.01.07 14:45
«Саутгемптон» объявил о подписании 40-летнего Кабальеро. Контракт – на месяц
2021.12.06 22:14
1
«Саутгемптон» намерен подписать на месяц 40-летнего вратаря Кабальеро
2021.12.06 07:23
39-летний Кабальеро покинул «Челси»
2021.06.04 19:40
Холдинг, Луис, Пепе – в старте «Арсенала»; Кабальеро, Джеймс, Зума сыграют у «Челси»
2020.08.01 18:47
1
Кабальеро: «Тренировки с Гвардиолой – это как поход в университет»
2020.05.26 10:39
Видео
Жиру и Кабальеро продлили контракты с «Челси»
2020.05.20 20:28
1
The Telegraph: «Челси» продлил контракт с 38-летним Кабальеро
2020.05.19 22:21
1
Фото
«Челси» продлил контракт с 37-летним Кабальеро
2019.05.22 18:45
Сарри: «Вопрос с Кепой закрыт. Он останется в «Челси»
2019.02.28 01:41
3
Кабальеро: «Кепа не беспокоится по поводу произошедшего. Все мы учимся»
2019.02.28 01:30
1
The Telegraph: Аспиликуэта, Алонсо и Педро приняли сторону Кепы в конфликте с Сарри
2019.02.26 17:28
7
«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату
2019.02.26 06:36
12
Фасио: «Ошибки Кабальеро на ЧМ? Без них футбол был бы скучным»
2018.06.28 21:46
Болельщики сборной Аргентины угрожают изнасиловать жену и дочерей Кабальеро
2018.06.28 12:59
24
Моуринью: «Я сыграл бы как Кабальеро – ни в одной опасной ситуации бы не спас»
2018.06.22 06:31
14
Моуринью: «Кабальеро в воротах Аргентины – то же самое, что я. У меня такой же навык сэйвов»
2018.06.16 23:08
10
«Челси» продлит контракт со сменщиком Куртуа
2018.03.23 11:15
1
Видео
Игроки «Челси» изучают технику Шаолинь
2017.07.29 12:14
10
«Челси» подписал контракт с Кабальеро
2017.07.01 17:09
4
«Ньюкасл» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за Кабальеро
2017.06.19 09:08
Конте хочет видеть Кабальеро в «Челси»
2017.06.13 20:54
Кабальеро летом покинет «Манчестер Сити»
2017.05.25 19:38
Кабальеро рассказал, как рак у дочери изменил его приоритеты в жизни
2017.03.19 09:17
1
Кабальеро готовился к пенальти в исполнении Фалькао
2017.02.22 09:57
1
Кабальеро: «Я долго ждал своего шанса»
2017.02.14 07:48
Кабальеро: «Я долго ждал своего шанса, поэтому стараюсь делать все возможное для «Манчестер Сити»
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Кабальеро пообещал побороться с «Челси» за чемпионский титул
2017.02.13 08:04
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