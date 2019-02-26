Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага извинился перед главным тренером команды Маурицио Сарри за отказ уходить с поля в финале Кубка английской лиги.

Итальянский специалист перед серией пенальти хотел заменить Кепу на Вилли Кабальеро, но 24-летний испанец остался в воротах.

«Я был рад сыграть в первом кубковом финале за «Челси» и горжусь игрой команды. Я много размышлял о том, что вчера произошло. Несмотря на недопонимание, я допустил большую ошибку, поведя себя именно так. Приношу свои извинения, а также лично извиняюсь перед тренером, Вилли, партнерами по команде и клубом. Кроме того, я извиняюсь перед фанатами. Я извлеку уроки из этой истории и приму любое наказание, которое клуб посчитает уместным», – цитирует Кепу официальный сайт «Челси».

«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату.

По неподтвержденным источникам, голкипер зарабатывает в «Челси» порядка 195 тысяч фунтов в неделю (около 225 тысяч евро).

Решающий матч Кубка лиги «Челси» – «Манчестер Сити» состоялся в воскресенье, 24 февраля.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а по пенальти сильнее был «Манчестер Сити».

В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали