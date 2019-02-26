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    «Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату

    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага извинился перед главным тренером команды Маурицио Сарри за отказ уходить с поля в финале Кубка английской лиги.

    Итальянский специалист перед серией пенальти хотел заменить Кепу на Вилли Кабальеро, но 24-летний испанец остался в воротах.

    «Я был рад сыграть в первом кубковом финале за «Челси» и горжусь игрой команды. Я много размышлял о том, что вчера произошло. Несмотря на недопонимание, я допустил большую ошибку, поведя себя именно так. Приношу свои извинения, а также лично извиняюсь перед тренером, Вилли, партнерами по команде и клубом. Кроме того, я извиняюсь перед фанатами. Я извлеку уроки из этой истории и приму любое наказание, которое клуб посчитает уместным», – цитирует Кепу официальный сайт «Челси».

    «Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату.

    • По неподтвержденным источникам, голкипер зарабатывает в «Челси» порядка 195 тысяч фунтов в неделю (около 225 тысяч евро).
    • Решающий матч Кубка лиги «Челси» – «Манчестер Сити» состоялся в воскресенье, 24 февраля.
    • Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а по пенальти сильнее был «Манчестер Сити».

    В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    26.02.2019 06:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +265

      Himik007 27 февраля 2019, 19:19

      На месте Маурицио я бы покинул тех зону и наглядно бы объяснил где его место...
      Дисквалификация не страшна после такого

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 16:16

      Хорошо что разобрались и наказали нарушителя дисциплины.

      2
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 16:08

      Надеюсь, в раздевалке Сарри популярно объяснил этому п...юку как надо себя вести. Не слабее, чем Гончаренко Мусе простым русским языком. Или сэр Алекс Бекхэму бутсой.

      3
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      Рейтинг: +982

      O-Z 26 февраля 2019, 13:01

      Ему не место в воротах Челси хочу чтобы он ушел после такого. Неуважение полное со стороны Кепы. Недопонимание это может быть прикрытие для общества. Кто говорит что он мужик и тд яйца большие. Вот с такими яйцами пусть идёт обратно в Атлетик. Уважение в первую очередь.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 26 февраля 2019, 12:18

      Клуб конечно не прав...он не только на тренера болт положил, но по факту же и на команду! Как вратарь он половину своей стоимости не оправдывает..гнать поганой метлой

      4
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 26 февраля 2019, 12:15

      Посмотрел только что повтор этого момента,так как матч не видел. Блин ну это жесть. Этого мудилу нужно было всей командой отмудохать в раздевалке. А на месте Абмара/Сарри кепу в дубль на год отправить . Он реально , по настоящему ох*** в этом моменте. И другого слова не подберешь

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 09:47

      Да ептить,как всегда только деньгами наказывают

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 09:21

      Такую публичную выходку вратаря нельзя было оставлять без наказания. Вполне адекватное решение, возможно будь равноценная замена, присел был на лавку ещё.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 февраля 2019, 08:10

      Нормальное решение. Кепа ничего ужасного не сделал, хотя и на 100% не прав, и не сказать, что прямо как-то плохо провёл серию пенальти. Обычно.

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 26 февраля 2019, 07:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кабальеро мог пропустить просто с паса своего игрока, все правильно Кепа сделал, тот то мяч в 37 лет не видит

      -6
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