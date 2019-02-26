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    В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали


    4.1
    Голосов: 14
    26.02.2019 18:30
    К решению клуба есть вопросы.

    Финал Кубка Лиги между «Челси» и «Манчестер Сити» запомнился скандальным поведением вратаря Кепы, который отказался уходить с поля. Тогда Маурицио Сарри устроил скандал, но вратарь настоял на своем и доиграл матч.

    Мы уже рассказывали о наших ощущениях от самой игры. Намного интереснее реакция непосредственных участников, которая последовала уже после финала.

    Что говорили Сарри и Кепа

    Тренер «Челси» впервые прокомментировал эпизод на послематчевой пресс-конференции. Вот его слова:

    «Это большое недопонимание. Я думал, что у вратаря были судороги, и он не мог продолжить игру. Но у него не было судорог, и он мог играть. Кепа понял, что я меняю его из-за проблем с физикой и сказал, что у него нет проблем. Он был прав».

    Фактически, Сарри заявил, что если бы он знал, что у Кепы нет травмы, то и замены бы не было.

    Сам Кепа говорил примерно то же самое: «Прежде всего, мне жаль, каким выглядело окончание матча. Я не пытался ослушаться тренера и его решений. Тренер думал, что я не мог продолжить игру, но я показывал, что я в состоянии помочь команде. Я уважаю тренера и его авторитет».

    Все это звучит не очень правдоподобно по двум причинам:

    1. Реакция Сарри на ситуацию говорит сама за себя. Итальянец кричал, швырял предметы, уходил в раздевалку. Невозможно поверить, что он в этот момент не мог допустить, что у Кепы нет травмы, и просто попросить помощников еще раз уточнить состояние вратаря.

    2. Вилли Кабальеро – специалист по пенальти. Резервный вратарь «Челси» уже тащил серию в финале Кубка Лиги, когда он выступал за «Манчестер Сити»: в 2016 году он взял три удара и принес команде победу. Его статистика – 42% отраженных ударов, Сарри просто не мог не знать этого.

    В целом – ощущение, что оба участника перепалки решили не выносить этот конфликт на публику и решить его внутри команды. Но самое странное начало происходить дальше.

    «Челси» резко меняет мнение

    Помните цитату Сарри о том, что Кепа был прав? Спустя несколько дней позиция клуба изменилась. Вот что говорит Сарри теперь: «Вчера случилось недопонимание, но Кепа осознает, что он допустил большую ошибку, отреагировав на это таким образом».

    Сам Кепа тоже извинился: «Приношу свои извинения, а также лично извиняюсь перед тренером, Вилли, партнерами по команде и клубом. Кроме того, я извиняюсь перед фанатами. Я извлеку уроки из этой истории и приму любое наказание, которое клуб посчитает уместным».

    По итогам инцидента клуб наказал игрока – Кепу лишили недельной зарплаты в «Челси» (около 225 тысяч евро). Ощущение – что «Челси» решил угодить всем сторонам конфликта. С одной стороны, клуб наказывает футболиста, который нарушил дисциплину, с другой – само наказание, как и слова Сарри, настолько мягкое, что его трудно воспринимать всерьез.

    Возможная причина такого поведения – внутренний конфликт в команде. Как сообщает The Telegraph, испанские футболисты «Челси», Сесар Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо, поддержали своего соотечественника. А плохая атмосфера в клубе – последнее, что сейчас нужно Сарри.

    Как отреагировали остальные на поступок Кепы?

    Бывшие английские футболисты резко осудили вратаря «Челси». Алан Ширер сказал, что после этого поступка Кепа должен был отбивать все удары в серии пенальти, а Крис Саттон и вовсе призвал выгнать голкипера из клуба:

    «Это позор! Я никогда не видел ничего подобного. Если бы я был на месте Сарри, я бы ушeл с тренерской скамейки. Почему игроки не оттащили Кепу с поля?! «Челси» должен избавиться от Кепы, а не от Сарри», заявил британец.

    В числе поддержавших испанского вратаря – Василий Уткин. «Я был восхищен действиями Кепы Аррисабалаги. Я очень хорошо понимаю этого молодого парня, которому уже который год говорят, что ему пора выходить на первые роли, который без единой ошибки провел 120 минут времени, а сейчас в самый ключевой момент его хотят сменить», заявил журналист в эфире программы «Футбольный клуб».

    А вот реакция из твиттера:

    «Срочно: Главный тренер «Челси» Кепа Аррисабалага решил не брать Маурицио Сарри на матч с «Тоттенхэмом» после инцидента в финале Кубка Лиги».

    «Если бы у меня был футбольный клуб, в нем бы обязательно играл такой футболист, как Аррисабалага: уверенный в себе, решительный, грудью стоящий за себя и за команду. И никогда бы там не работал такой тренер, как Сарри, загнанный в угол и отчаявшийся. Иными словами, в моей армии служили бы такие, как Аррисабалага».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 11:52

      Уткин только отчасти прав.
      Кепа конечно подвел всех,в том числе и себя.Такое поведение в таком клубе непозволительно)))

      2
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      Рейтинг: +826

      Grag 27 февраля 2019, 09:20

      Это неуважение к тренеру, к партнерам, к сменщику. Такое должно наказываться и лишение зарплаты слишком мягкое наказание.

      3
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 27 февраля 2019, 09:01

      Виноваты оба. Кепа, потому что не выполнил указания тренера, а Сарри, потому что в его команде возникают такие ситуации. Недопонимание... бред.

      2
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 27 февраля 2019, 08:08

      Челси и проиграл - Кепа плохой,
      Если бы он вытащил пенальти, его бы носили на руках

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Дима Цэ 27 февраля 2019, 10:54

      Но он не вытащил. Кепа рискнул и проиграл. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах))

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > Чермындыр 27 февраля 2019, 11:13

      Именно так)

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 27 февраля 2019, 07:44

      Да понятно, что молодой вратарь хотел доказать свою состоятельность и поэтому включил дурачка. Но за все надо платить! В его случае, к сожалению, ему пришлось бы платить за свое поведение при любом раскладе матча...! Кара была неизбежна!

      1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 27 февраля 2019, 07:41

      Еслибы на поле были Терри или Стивен, то они бы этого студента подсрачниками бы выгнали с поля, а сейчас одни петушки среди игроеов ни как раньше, когда в каждой команде был настоящий капитан...

      7
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 26 февраля 2019, 23:50

      У Маура такой вратарь больше не вышел бы на поле до конца сезона и зная это, никогда бы так не сделал, тут же просто вратарь пошёл на прямое ослушание, либо зазвездился, либо целенаправленный показательный слив тренера, что для Челси не впервой уже

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 26 февраля 2019, 20:00

      Все факты говорят о том, что от Сарри была установка - если дойдет до серии пенальти, то в ворота встанет другой голкипер. И дело далеко не в возможной травме. Так что понятно, кто виноват в этой ситуации. Нужно обеспечить скамейку запасных этому парню. А капитан должен был утащить своего вратаря за пределы поля, чтобы заменить того.

      3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > bset 26 февраля 2019, 20:10

      Согласен, но тут есть одно «но». Мы не знаем, обсуждал ли Сарри эти планы со своими вратарями перед матчем. Если он сказал об этом, а Кепа не подчинился, то тогда да, испанец однозначно виноват. Но если Сарри не говорил об этом, то и его вина тоже есть. Любому вратарю было бы тяжело уйти с поля, когда он видит, что у него идёт игра.

      1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima > Freyk 26 февраля 2019, 22:18

      Какая разница, тяжело- не тяжело, первого, с кого будут спрашивать-это с главного тренера. И только ему решать, кто выйдет в той или иной ситуации. Сарии показал на замену, значит надо молча опустить голову и идти меняться, а не поднимать такой сабантуй, игроки в последнее время ни во что не ставят тренеров

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset > Freyk 26 февраля 2019, 22:45

      Ну я сильно сомневаюсь, что такие замены без введения вратарей в курсе дела делаются. А так, конечно, и вратаря можно понять. 120 минут на ноль - это не просто так. Не хотелось уходить перед серией пенальти.

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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 26 февраля 2019, 19:51

      В любом случае решение тренера на первом месте

      5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 февраля 2019, 19:28

      Супер когда игрок уверен в своих силах, но то что случилось в матче - никаким образом не должно происходить. Я был очень удивлен что Сарри не подождал минуту и не указал судье что Кепа не уходит с поля... Тот бы получил красную карту и Сарри мог заменить любого не бьющего полевого на вратаря, который был готов.
      Позиция Челси также не ясна - если они подтвердили, что Кепа не ушел потому что так сам решил - на долгий срок в молодежку или еще куда (в ВИТЕСС!). А если недопонимание - почему штраф.
      Короче бред в Челси продолжается. Скажем, что в плохой атмосфере в команде как всегда виноват Моуриньо

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