В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали

К решению клуба есть вопросы.

Финал Кубка Лиги между «Челси» и «Манчестер Сити» запомнился скандальным поведением вратаря Кепы, который отказался уходить с поля. Тогда Маурицио Сарри устроил скандал, но вратарь настоял на своем и доиграл матч.

twit text — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

Мы уже рассказывали о наших ощущениях от самой игры. Намного интереснее реакция непосредственных участников, которая последовала уже после финала.

Что говорили Сарри и Кепа

Тренер «Челси» впервые прокомментировал эпизод на послематчевой пресс-конференции. Вот его слова:

«Это большое недопонимание. Я думал, что у вратаря были судороги, и он не мог продолжить игру. Но у него не было судорог, и он мог играть. Кепа понял, что я меняю его из-за проблем с физикой и сказал, что у него нет проблем. Он был прав».

Фактически, Сарри заявил, что если бы он знал, что у Кепы нет травмы, то и замены бы не было.

Сам Кепа говорил примерно то же самое: «Прежде всего, мне жаль, каким выглядело окончание матча. Я не пытался ослушаться тренера и его решений. Тренер думал, что я не мог продолжить игру, но я показывал, что я в состоянии помочь команде. Я уважаю тренера и его авторитет».

Все это звучит не очень правдоподобно по двум причинам:

1. Реакция Сарри на ситуацию говорит сама за себя. Итальянец кричал, швырял предметы, уходил в раздевалку. Невозможно поверить, что он в этот момент не мог допустить, что у Кепы нет травмы, и просто попросить помощников еще раз уточнить состояние вратаря.

2. Вилли Кабальеро – специалист по пенальти. Резервный вратарь «Челси» уже тащил серию в финале Кубка Лиги, когда он выступал за «Манчестер Сити»: в 2016 году он взял три удара и принес команде победу. Его статистика – 42% отраженных ударов, Сарри просто не мог не знать этого.

twit text — B/R Football (@brfootball) 25 февраля 2019 г.

В целом – ощущение, что оба участника перепалки решили не выносить этот конфликт на публику и решить его внутри команды. Но самое странное начало происходить дальше.

«Челси» резко меняет мнение

Помните цитату Сарри о том, что Кепа был прав? Спустя несколько дней позиция клуба изменилась. Вот что говорит Сарри теперь: «Вчера случилось недопонимание, но Кепа осознает, что он допустил большую ошибку, отреагировав на это таким образом».

Сам Кепа тоже извинился: «Приношу свои извинения, а также лично извиняюсь перед тренером, Вилли, партнерами по команде и клубом. Кроме того, я извиняюсь перед фанатами. Я извлеку уроки из этой истории и приму любое наказание, которое клуб посчитает уместным».

По итогам инцидента клуб наказал игрока – Кепу лишили недельной зарплаты в «Челси» (около 225 тысяч евро). Ощущение – что «Челси» решил угодить всем сторонам конфликта. С одной стороны, клуб наказывает футболиста, который нарушил дисциплину, с другой – само наказание, как и слова Сарри, настолько мягкое, что его трудно воспринимать всерьез.

Возможная причина такого поведения – внутренний конфликт в команде. Как сообщает The Telegraph, испанские футболисты «Челси», Сесар Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо, поддержали своего соотечественника. А плохая атмосфера в клубе – последнее, что сейчас нужно Сарри.

Как отреагировали остальные на поступок Кепы?

Бывшие английские футболисты резко осудили вратаря «Челси». Алан Ширер сказал, что после этого поступка Кепа должен был отбивать все удары в серии пенальти, а Крис Саттон и вовсе призвал выгнать голкипера из клуба:

«Это позор! Я никогда не видел ничего подобного. Если бы я был на месте Сарри, я бы ушeл с тренерской скамейки. Почему игроки не оттащили Кепу с поля?! «Челси» должен избавиться от Кепы, а не от Сарри», заявил британец.

В числе поддержавших испанского вратаря – Василий Уткин. «Я был восхищен действиями Кепы Аррисабалаги. Я очень хорошо понимаю этого молодого парня, которому уже который год говорят, что ему пора выходить на первые роли, который без единой ошибки провел 120 минут времени, а сейчас в самый ключевой момент его хотят сменить», заявил журналист в эфире программы «Футбольный клуб».

А вот реакция из твиттера:

twit text — Dylan (@ftbIdylan) 26 февраля 2019 г.

«Срочно: Главный тренер «Челси» Кепа Аррисабалага решил не брать Маурицио Сарри на матч с «Тоттенхэмом» после инцидента в финале Кубка Лиги».

twit text — Joe Quesada (@Joequesadav) 26 февраля 2019 г.

«Если бы у меня был футбольный клуб, в нем бы обязательно играл такой футболист, как Аррисабалага: уверенный в себе, решительный, грудью стоящий за себя и за команду. И никогда бы там не работал такой тренер, как Сарри, загнанный в угол и отчаявшийся. Иными словами, в моей армии служили бы такие, как Аррисабалага».