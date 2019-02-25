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    Саттон – о поступке Кепы: «Этот матч должен быть для него последним в футболке «Челси»

    Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон подверг критике вратаря лондонской команды Кепу Аррисабалагу, который во время финального матча Кубка лиги с «Манчестер Сити» отказался покидать поле, несмотря на намерение главного тренера его заменить.

    «Кепа не должен больше никогда играть за «Челси». Этот матч должен быть для него последним в футболке «Челси». Это позор! Я никогда не видел ничего подобного. Если бы я был на месте Сарри, я бы ушeл с тренерской скамейки. Почему игроки не оттащили Кепу с поля?! «Челси» должен избавиться от Кепы, а не от Сарри», – сказал Саттон.

    • «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в серии пенальти и стал обладателем трофея.
    • 24-летний Аррисабалага перешел в английский клуб прошлым летом за 80 миллионов евро.
    • В текущем сезоне испанец сыграл в составе «Челси» 37 матчей и пропустил 35 голов.

    Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

    Источник: BBC

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    25.02.2019 06:21
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 14:27

      А как же признание Кепы и Сарри?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 25 февраля 2019, 13:47

      Ху из мистер Саттон?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 февраля 2019, 12:26

      Интересно, долбодятлы минусующие и не аргументирующие своё мнение, видели ли Саттона на футбольном поле. Есть убеждение, что нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Zelibaba 25 февраля 2019, 09:58

      кепа-дыра!продавать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 февраля 2019, 07:08

      Саттон как игрок был ни о чём, так и экспертом стал никакущим.

      -3
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