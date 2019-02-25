Саттон – о поступке Кепы: «Этот матч должен быть для него последним в футболке «Челси»

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон подверг критике вратаря лондонской команды Кепу Аррисабалагу, который во время финального матча Кубка лиги с «Манчестер Сити» отказался покидать поле, несмотря на намерение главного тренера его заменить.

«Кепа не должен больше никогда играть за «Челси». Этот матч должен быть для него последним в футболке «Челси». Это позор! Я никогда не видел ничего подобного. Если бы я был на месте Сарри, я бы ушeл с тренерской скамейки. Почему игроки не оттащили Кепу с поля?! «Челси» должен избавиться от Кепы, а не от Сарри», – сказал Саттон.

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в серии пенальти и стал обладателем трофея.

24-летний Аррисабалага перешел в английский клуб прошлым летом за 80 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец сыграл в составе «Челси» 37 матчей и пропустил 35 голов.

Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги