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    Кабальеро: «Тренировки с Гвардиолой – это как поход в университет»

    Вратарь «Челси» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал о периоде в «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

    «Тренировки с Гвардиолой – это как поход в университет. Я провел в Манчестере под его руководством один год, и ежедневно получал новые знания. Это происходит непосредственно на поле, когда просматриваешь видеозаписи или когда он лично объясняет тебе что-то. У него нет проблем с тем, чтобы обучать 34-летнего футболиста, как я, или 18-летнего. Он превосходный учитель», – рассказал аргентинец.

    • Вилли выступал за « Манчестер Сити» с 2014 по 2017 год.
    • Вместе с клубом 38-летний вратарь выиграл Кубок английской лиги в 2016 году.
    • В 2017-м аргентинец перешел в «Челси».

    Источник: Goal

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    26.05.2020 10:39
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