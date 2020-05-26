Кабальеро: «Тренировки с Гвардиолой – это как поход в университет»

Вратарь «Челси» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал о периоде в «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Тренировки с Гвардиолой – это как поход в университет. Я провел в Манчестере под его руководством один год, и ежедневно получал новые знания. Это происходит непосредственно на поле, когда просматриваешь видеозаписи или когда он лично объясняет тебе что-то. У него нет проблем с тем, чтобы обучать 34-летнего футболиста, как я, или 18-летнего. Он превосходный учитель», – рассказал аргентинец.