Кабальеро: «Тренировки с Гвардиолой – это как поход в университет»

Вратарь «Челси» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал о периоде в «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.
«Тренировки с Гвардиолой – это как поход в университет. Я провел в Манчестере под его руководством один год, и ежедневно получал новые знания. Это происходит непосредственно на поле, когда просматриваешь видеозаписи или когда он лично объясняет тебе что-то. У него нет проблем с тем, чтобы обучать 34-летнего футболиста, как я, или 18-летнего. Он превосходный учитель», – рассказал аргентинец.
- Вилли выступал за « Манчестер Сити» с 2014 по 2017 год.
- Вместе с клубом 38-летний вратарь выиграл Кубок английской лиги в 2016 году.
- В 2017-м аргентинец перешел в «Челси».
Источник: Goal