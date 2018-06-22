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    Моуринью: «Я сыграл бы как Кабальеро – ни в одной опасной ситуации бы не спас»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал вратаря «Челси» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро за ошибки в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Хорватии.

    «Хорваты забили гол, реализовав свой первый же реальный шанс. Поставьте в ворота меня или Кабальеро – разницы вы не увидите.

    Я бы выручал точно так же, как он. То есть ни в одной опасной ситуации я бы не спас», – заявил португальский специалист в эфире RT.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 06:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 23 июня 2018, 07:23

      Кабальеро, конечно нулёвый, но и защитники дауны видят Кабальеро ногами играет как дно(ну и те только ногами) и всё равно отпасовывают ему назад.

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 23 июня 2018, 03:28

      Был бы Ромеро здоров, все могло быть по другому

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 14:39

      Можно конечно всю вину свалить на вратаря, но проблема сборной Аргентины гораздо глубже.

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 22 июня 2018, 09:57

      тренера гнать нужно, сам нервный и команду сделал такую же

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Dizayner 22 июня 2018, 11:48

      А до него аргентинцы разве играли лучше? Точно так же. И в составе у них были никчемный Ригони и даже незнакомый с футболом Дряневиттер. Они на ЧМ-то чудом попали - Месси неожиданно разошелся и забил три Эквадору в ничейном по игре матче. Аргентинская сборная закончилась в 2015-2016 гг. В 2014, это была лебединая песня, потом и Гарай и Агуэро и Игуаин быстро сдали, и в составе появились дыры. Ну а надежды на Дибалу не оправдались, это оказался игрок, полностью зависимый от партнеров. Как и Месси.

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Вомбат 22 июня 2018, 11:54

      согласен, но то что было вчера не иначе как позорищем не назовешь. вот эта нервозность тренера полностью передалась игрокам - бессмысленные атаки, сумбур, игроки как будто не знали, что должны делать на поле. очевидно, тренер не может настроить команду на игру должным образом

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 июня 2018, 08:46

      Вратарь начудил конечно,но ведь и вся сборная чудила и вратаря игрой совсем не поддержала.Ожидал от Аргов большего.Тренер говно - так и не понял во что он играет.Дибала,Ди Мария в запасе?Икарди вообще нет,Игуаин выходит когда уже ловить нечего и вместо кого? Агуэро!Удачи Хорватам!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 июня 2018, 08:34

      Аргентина со своими супер-вратарями и оборонцами на что-то вообще надеялась?

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      Рейтинг: +982

      O-Z 22 июня 2018, 08:16

      Де хеа тоже в первом матче был аналом

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июня 2018, 07:54

      Вот трепло. Посмотрим на твой МЮ в новом сезоне. Пока что ЛЕ - это предел мечтаний для команды под твоим руководством. Работал бы лучше, а не языком трепал.

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 22 июня 2018, 07:46

      Моуриньо что экспертом стал? каждый день от него какие то новые высказывания ))

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      Рейтинг: +1126

      richi > Артурка32 22 июня 2018, 09:35

      Он им всегда был.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 22 июня 2018, 07:45

      Кабальеро, конечно, начудил... Но, не он один виноват в провале сборной. Тренер у них - нулевой. Аргентина с большим трудом отобралась на ЧМ

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