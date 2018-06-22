Моуринью: «Я сыграл бы как Кабальеро – ни в одной опасной ситуации бы не спас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал вратаря «Челси» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро за ошибки в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Хорватии.

«Хорваты забили гол, реализовав свой первый же реальный шанс. Поставьте в ворота меня или Кабальеро – разницы вы не увидите.

Я бы выручал точно так же, как он. То есть ни в одной опасной ситуации я бы не спас», – заявил португальский специалист в эфире RT.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину