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  • Моуринью: «Я сыграл бы как Кабальеро – ни в одной опасной ситуации бы не спас»

Моуринью: «Я сыграл бы как Кабальеро – ни в одной опасной ситуации бы не спас»

22 июня 2018, 06:31
14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал вратаря «Челси» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро за ошибки в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Хорватии.

«Хорваты забили гол, реализовав свой первый же реальный шанс. Поставьте в ворота меня или Кабальеро – разницы вы не увидите.

Я бы выручал точно так же, как он. То есть ни в одной опасной ситуации я бы не спас», – заявил португальский специалист в эфире RT.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Кабальеро Вилли Моуринью Жозе
Комментарии (14)
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A-Den
1529638561
Стебет лысого, стебет
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mialkov
1529642759
Кабальеро, конечно, начудил... Но, не он один виноват в провале сборной. Тренер у них - нулевой. Аргентина с большим трудом отобралась на ЧМ
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Артурка32
1529642788
Моуриньо что экспертом стал? каждый день от него какие то новые высказывания ))
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Cules2013
1529643297
Вот трепло. Посмотрим на твой МЮ в новом сезоне. Пока что ЛЕ - это предел мечтаний для команды под твоим руководством. Работал бы лучше, а не языком трепал.
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Danish Dynamite
1529645651
Аргентина со своими супер-вратарями и оборонцами на что-то вообще надеялась?
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Gullit 76
1529646371
Вратарь начудил конечно,но ведь и вся сборная чудила и вратаря игрой совсем не поддержала.Ожидал от Аргов большего.Тренер говно - так и не понял во что он играет.Дибала,Ди Мария в запасе?Икарди вообще нет,Игуаин выходит когда уже ловить нечего и вместо кого? Агуэро!Удачи Хорватам!
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Dizayner
1529650671
тренера гнать нужно, сам нервный и команду сделал такую же
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zigbert
1529667567
Можно конечно всю вину свалить на вратаря, но проблема сборной Аргентины гораздо глубже.
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hellkid
1529713733
Был бы Ромеро здоров, все могло быть по другому
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АртурZaСМ
1529727816
Кабальеро, конечно нулёвый, но и защитники дауны видят Кабальеро ногами играет как дно(ну и те только ногами) и всё равно отпасовывают ему назад.
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