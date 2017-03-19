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    Кабальеро рассказал, как рак у дочери изменил его приоритеты в жизни

    Вратарь «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро отметил, что для него футбол перестал быть чем-то особенным после болезни своей дочери. У 14-летней девочки несколько лет назад была диагностирована меланома обоих глаз.

    «Лечение длилось пять лет в попытках сохранить ей зрение. Но в итоге пришлось провести операцию, она потеряла один глаз. Далее пришлось провести длительный период, чтобы можно было сказать о безопасности для второго глаза. Находясь в команде, можно часто услышать как люди жалуются на незначительные вещи. Не нужно этого делать. В жизни есть более важные моменты», – заявил Кабальеро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.03.2017 09:17
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