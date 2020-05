Нападающий Оливье Жиру останется в «Челси» как минимум до конца следующего сезона. С ним продлили контракт.

Также лондонцы сообщили о продлении до конца сезона-2020/21 контракта вратаря Вилли Кабальеро.

