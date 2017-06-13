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    Конте хочет видеть Кабальеро в «Челси»

    «Челси» близок к подписанию экс-голкипера «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро. Синие нуждаются в укреплении вратарской позиции после ухода Асмира Беговича в «Борнмут». Аргентинец же на данный момент является свободным агентом, поэтому главный тренер «пенсионеров» Антонио Конте заинтересован в сотрудничестве с 35-летним стражем ворот.

    При этом сообщается, что «Челси» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ньюкасла».

    В прошедшем сезоне Кабальеро провел 27 поединков, пропустил 26 мячей и в 10-ти матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: The Sun

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    13.06.2017 20:54
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