Конте хочет видеть Кабальеро в «Челси»

«Челси» близок к подписанию экс-голкипера «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро. Синие нуждаются в укреплении вратарской позиции после ухода Асмира Беговича в «Борнмут». Аргентинец же на данный момент является свободным агентом, поэтому главный тренер «пенсионеров» Антонио Конте заинтересован в сотрудничестве с 35-летним стражем ворот.

При этом сообщается, что «Челси» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ньюкасла».

В прошедшем сезоне Кабальеро провел 27 поединков, пропустил 26 мячей и в 10-ти матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.