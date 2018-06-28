Фасио: «Ошибки Кабальеро на ЧМ? Без них футбол был бы скучным»

Защитник Аргентины Федерико Фасио поделился мнением о критике голкипера команды Вилли Кабальеро.

«В футболе полно ошибок, особенно на такой сложной позиции, как вратарь. Без ошибок любая игра заканчивалась бы со счетом 0:0. Это было бы скучно – будто 11 роботов играют против 11 роботов. Футбол работает не так, и мы к этому привыкли.

Есть люди, которые это понимают, и есть те, кто этого не понимает. Мы поддерживаем Вилли, потому что в команде мы все очень близки. Мы все идем к одной цели, и важно поддерживать друг друга», – сказал Фасио.

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