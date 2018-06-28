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  • Болельщики сборной Аргентины угрожают изнасиловать жену и дочерей Кабальеро

Болельщики сборной Аргентины угрожают изнасиловать жену и дочерей Кабальеро

28 июня 2018, 12:59
24

Голкипер сборной Аргентины Вилли Кабальеро получил угрозы в соцсетях после поражения «альбиселесте» от Хорватии (0:3) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

В матче с хорватами вратарь допустил грубую ошибку, приведшую к первому голу в его ворота.

Болельщики атаковали инстаграм футболиста, в том числе фотографию Кабальеро вместе с дочерями. Некоторые фанаты пожелали его семье всяческих болезней и даже смерти. Другие же угрожали изнасиловать его жену и дочерей.

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Публикация от text (@willycaba)

Источник: The Sun
Чемпионат мира Аргентина Кабальеро Вилли
Комментарии (24)
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zatonn
1530180066
Как были пастухами в прериях, так ими и остались, кошмар!
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swot1205
1530180394
что тут сказать-люди мра зи...при чем тут семья
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woyser
1530180404
Индейцы, ули.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1530181037
Арги не индейцы. Это потомки итальянцев и испанцев. И странно слышать это от них ,которые даже после поражений поддерживали свою сборную в отличие от бразильцев. Но как правильно написали процент идиотов в каждой стране практически одинаков
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vladik12
1530181881
Лишь бы Ctrl+V.
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KOLBIS
1530182252
Извращенцы и педофилы...
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FanatSerj
1530184573
угрозы? сейчас это школота гневно стучащая по клаве и подгоревшим пуканом? ))) Ох уж эти жестокие соц. сети, не то что раньше пристрелят в темном переулке без всяких угроз и забудут )))
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Чикомас
1530184797
У нас такого нет... У нас даже ежели самого Дзюбу пригрозят изнасиловать...лучше он не заиграет..
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zigbert
1530197158
Это не люди а уголовники.
Ответить
OfaZavr
1530199526
совсем уже рехнулись что-ли? о таком даже подумать мерзко не то что еще говорить и желать. вот пусть самим и прилетит то что пожелали человеку у которого просто выдался плохой матч.
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