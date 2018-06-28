Болельщики сборной Аргентины угрожают изнасиловать жену и дочерей Кабальеро

Голкипер сборной Аргентины Вилли Кабальеро получил угрозы в соцсетях после поражения «альбиселесте» от Хорватии (0:3) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

В матче с хорватами вратарь допустил грубую ошибку, приведшую к первому голу в его ворота.

Болельщики атаковали инстаграм футболиста, в том числе фотографию Кабальеро вместе с дочерями. Некоторые фанаты пожелали его семье всяческих болезней и даже смерти. Другие же угрожали изнасиловать его жену и дочерей.