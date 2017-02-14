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    Кабальеро: «Я долго ждал своего шанса, поэтому стараюсь делать все возможное для «Манчестер Сити»

    Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро поделился мыслями о матче 25-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:0). Страж ворот отметил хорошую игру со стороны партнеров, а также выразил надежду на продолжение победной серии.

    «Мы бились всей командой. Я очень доволен результатом. Мне пришлось долго ждать своего шанса, поэтому стараюсь делать все возможное для команды. Мы хотим побеждать. Будем продолжать работать и следить за тем, что происходит с другими клубами», – заявил футболист.

    Кабальеро выступает за «Манчестер Сити» с 2014 года. На его счету лишь девять матчей.

    Источник: BBC

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    14.02.2017 01:36
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