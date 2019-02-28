Кабальеро: «Кепа не беспокоится по поводу произошедшего. Все мы учимся»

Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал ситуацию с заменой Кепы Аррисабалаги в финале Кубка Лиги (0:0; 4:3 по пенальти против «Манчестер Сити»).

В дополнительное время Кепа не покинул поле, несмотря на решение Сарри заменить его на Кабальеро. Тренер сказал, что думал думал о замене из-за судорог Аррисабалаги. Игрок подтвердил этот вариант.

В стартовом составе синих на матч 28 тура АПЛ против «Тоттенхэма» вышел Кабальеро. Сарри назвал решение «посланием для команды».

«Хорошая новость заключается в том, что Кепа не беспокоится по поводу произошедшего. Он поддержал меня.

Он учится, как и все мы. Благодарю его за поддержку», – цитирует Кабальеро BBC.