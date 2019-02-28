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    Кабальеро: «Кепа не беспокоится по поводу произошедшего. Все мы учимся»

    Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал ситуацию с заменой Кепы Аррисабалаги в финале Кубка Лиги (0:0; 4:3 по пенальти против «Манчестер Сити»).

    В дополнительное время Кепа не покинул поле, несмотря на решение Сарри заменить его на Кабальеро. Тренер сказал, что думал думал о замене из-за судорог Аррисабалаги. Игрок подтвердил этот вариант.

    В стартовом составе синих на матч 28 тура АПЛ против «Тоттенхэма» вышел Кабальеро. Сарри назвал решение «посланием для команды».

    «Хорошая новость заключается в том, что Кепа не беспокоится по поводу произошедшего. Он поддержал меня.

    Он учится, как и все мы. Благодарю его за поддержку», – цитирует Кабальеро BBC.

    • Синие обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0 благодаря голу Педро и мячу Кевина Триппьера в свои ворота.
    • 6 февраля стало известно о том, что «Челси» оштрафовал Кепу на размер недельной зарплаты.

    Источник: BBC

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    28.02.2019 01:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      Cesk222 28 февраля 2019, 08:49

      ну не 6-ого февраля ж, ребят))

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