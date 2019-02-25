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    Кепа: «Я уважаю Сарри. Все было неправильно понято»

    Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал результат финального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 4:3 по пенальти) и высказался об эпизоде, в котором он отказался покидать поле.

    «Я расстроен, что мы не смогли взять титул. Мы боролись до конца против отличной команды. Мы продлим работать, чтобы стать сильнее.

    Я бы также хотел прояснить некоторые факты с сегодняшнего матча.

    Прежде всего, мне жаль, каким выглядело окончание матча. Я не пытался ослушаться тренера и его решений. Я думаю, все было неправильно понято в напряженной концовке матча за титул. Тренер думал, что я не мог продолжить игру, но я показывал, что я в состоянии помочь команде, пока врачи не пришли на скамейку и не сказали ему об этом.

    Картинка, которая возникла в итоге, не была моей целью. Я уважаю тренера и его авторитет», – написал Аррисабалага в твиттере.

    Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

    Источник: Официальный твиттер Кепы

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    25.02.2019 01:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 18:58

      Поздно пить боржоми, добро пожаловать на лавку, придурок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 февраля 2019, 19:56

      Он не пытался. Он просто взял и ослушался тренера, просто вот харкнул в него смачно! Челси , что с вами не так

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 14:18

      Инцидент исчерпан.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 февраля 2019, 09:00

      цирк

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