Кепа: «Я уважаю Сарри. Все было неправильно понято»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал результат финального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 4:3 по пенальти) и высказался об эпизоде, в котором он отказался покидать поле.

«Я расстроен, что мы не смогли взять титул. Мы боролись до конца против отличной команды. Мы продлим работать, чтобы стать сильнее.

Я бы также хотел прояснить некоторые факты с сегодняшнего матча.

Прежде всего, мне жаль, каким выглядело окончание матча. Я не пытался ослушаться тренера и его решений. Я думаю, все было неправильно понято в напряженной концовке матча за титул. Тренер думал, что я не мог продолжить игру, но я показывал, что я в состоянии помочь команде, пока врачи не пришли на скамейку и не сказали ему об этом.

Картинка, которая возникла в итоге, не была моей целью. Я уважаю тренера и его авторитет», – написал Аррисабалага в твиттере.

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