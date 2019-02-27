Кабальеро – в воротах «Челси» на матч с «Тоттенхэмом». У «шпор» выйдут Сон и Кейн

Может теперь Кепа поймет свою ошибку.
Известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэма» на встречу 28 тура чемпионата Англии.
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Педро, Игуаин, Азар.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрельд, Санчес, Дэйвис, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Ламела, Сон, Кейн.
В финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» вратарь синих Кепа Аррисабалага не покинул поле, несмотря на решение Маурицио Сарри выпустить Вилли Кабальеро.
- Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
- За событиями на «Стэмфорд Бридж» и можно будет следить по ссылке.