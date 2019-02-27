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    Кабальеро – в воротах «Челси» на матч с «Тоттенхэмом». У «шпор» выйдут Сон и Кейн

    Известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэма» на встречу 28 тура чемпионата Англии.

    «Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Педро, Игуаин, Азар.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрельд, Санчес, Дэйвис, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Ламела, Сон, Кейн.

    В финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» вратарь синих Кепа Аррисабалага не покинул поле, несмотря на решение Маурицио Сарри выпустить Вилли Кабальеро.

    • Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
    • За событиями на «Стэмфорд Бридж» и можно будет следить по ссылке.

    Источник: Официальный твиттер «Челси»

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    27.02.2019 22:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:02

      Может теперь Кепа поймет свою ошибку.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:21

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/sportmen

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 27 февраля 2019, 23:13

      Не прет Челси с вратарями, то крысы бегущие, то молодняк упоротый.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 27 февраля 2019, 22:39

      Кепа в запасе?

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