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    Сарри – о решении оставить Кепу в запасе: «Это мой выбор, мое послание команде. Мы не просто 25 футболистов»

    Главный тренер «Челси» Маурицо Сарри прокомментировал решение не включать Кепу Аррисабалагу в стартовый состав матча с «Тоттенхэмом» (28-й тур АПЛ).

    «Этой мой выбор. Это послание моей команде.

    Мы команда, а не просто 25 футболистов», – цитирует итальянца Goal со ссылкой на BT Sport.

    В финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти) вратарь не покинул поле, несмотря на решение Сарри заменить его на Вилли Кабальеро.

    Позже тренер уточнил, что не понял ситуацию, решив, что Кепа не сможет продолжить матч из-за судорог. Игрок подтвердил эту версию, но получил штраф от клуба в размере недельной зарплаты. 26 февраля в интервью Sky Sports Сарри сказал, что Аррисабалага совершил ошибку.

    • Кабальеро выйдет в старте у синих в матче на «Стэмфорд Бридж».
    • Начало – в 23:00 мск. Следить за событиями встречи можно по ссылке.

    Источник: Goal

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    27.02.2019 22:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:17

      Проявил свою волю.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 28 февраля 2019, 01:22

      Да, вы 25 капризных миллионеров

      0
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    • ...
      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:22

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://7.ly/sportmen

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 27 февраля 2019, 23:45

      Все правильно пусть стальными яйцами полирует скамейку.

      4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 27 февраля 2019, 23:12

      РЕСПЕКТ-Дон Маурицио!!!Нужно научить сопляков уважать старших!!!

      6
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