Сарри – о решении оставить Кепу в запасе: «Это мой выбор, мое послание команде. Мы не просто 25 футболистов»

Главный тренер «Челси» Маурицо Сарри прокомментировал решение не включать Кепу Аррисабалагу в стартовый состав матча с «Тоттенхэмом» (28-й тур АПЛ).

«Этой мой выбор. Это послание моей команде.

Мы команда, а не просто 25 футболистов», – цитирует итальянца Goal со ссылкой на BT Sport.

В финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти) вратарь не покинул поле, несмотря на решение Сарри заменить его на Вилли Кабальеро.

Позже тренер уточнил, что не понял ситуацию, решив, что Кепа не сможет продолжить матч из-за судорог. Игрок подтвердил эту версию, но получил штраф от клуба в размере недельной зарплаты. 26 февраля в интервью Sky Sports Сарри сказал, что Аррисабалага совершил ошибку.