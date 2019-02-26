Сарри: «Будет ли играть Кепа с «Тоттенхэмом»? Не знаю, он совершил большую ошибку»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что голкипер Кепа Аррисабалага принес извинения за свое поведение в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти).

В конце компенсированного времени специалист хотел заменить вратаря, но тот отказался покидать поле. За это лондонцы оштрафовали испанца на одну недельную зарплату.

«Я говорил с Кепой, потом мы обсудили это все вместе.

Он принес извинения техническому персоналу, но этого было недостаточно. Затем он попросил прощения у своих товарищей по команде и клубу. Он сделал большую ошибку, но мы не хотим его убивать.

Сыграет ли Кепа против «Тоттенхэма»? Я не знаю, я должен решить. Возможно, да, может быть, нет», – сказал Сарри.

Встреча 28-го тура АПЛ «Челси» – «Тоттенхэм» состоится в среду, 27 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

В этом сезоне Аррисабалага провел за «Челси» 37 матчей (17 – на ноль) и пропустил 35 голов.

В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали