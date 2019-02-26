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    Сарри: «Будет ли играть Кепа с «Тоттенхэмом»? Не знаю, он совершил большую ошибку»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что голкипер Кепа Аррисабалага принес извинения за свое поведение в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти).

    В конце компенсированного времени специалист хотел заменить вратаря, но тот отказался покидать поле. За это лондонцы оштрафовали испанца на одну недельную зарплату.

    «Я говорил с Кепой, потом мы обсудили это все вместе.

    Он принес извинения техническому персоналу, но этого было недостаточно. Затем он попросил прощения у своих товарищей по команде и клубу. Он сделал большую ошибку, но мы не хотим его убивать.

    Сыграет ли Кепа против «Тоттенхэма»? Я не знаю, я должен решить. Возможно, да, может быть, нет», – сказал Сарри.

    • Встреча 28-го тура АПЛ «Челси» – «Тоттенхэм» состоится в среду, 27 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • В этом сезоне Аррисабалага провел за «Челси» 37 матчей (17 – на ноль) и пропустил 35 голов.

    В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали

    Источник: Sky Sports

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    26.02.2019 18:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 11:35

      Теперь какие нибудь громкие победы Челси ,могут потушить конфликт в команде.

      2
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 26 февраля 2019, 22:07

      вроде говорил что "все нормально, просто недопонимание было"

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 26 февраля 2019, 19:36

      Если бы даже Челси победил, не думаю, что Кепа заслуживает каких либо оправданий! Во первых, этим поступком он унизил тренера, а во вторых, поставил свои интересы выше интересов всей команды! А это непозволительная роскошь! Безусловно накажут штрафом и долгосрочной лавкой, в лучшем случае! А вообще считаю такой беспредел должен караться увольнением!

      2
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      Рейтинг: +709

      VAD07 26 февраля 2019, 19:27

      Почему все хают на Кепу? Он отстаял 120 мин. на 0 против самой забивной и атакующей командой чемпионата, и тут его просят перед решающей серией пенальти перекурить. Ну нет конечно, это его матч, его ворота, его шанс доказать всем что он стоит потраченых на него средств. Да и одну пенку он взял, всё что оставалась, так это его кривоногим партнерам забить все удары.

      4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > VAD07 26 февраля 2019, 19:49

      Если каждый спортсмен будет делать то, что захочет, наступит полный хаос! Поэтому и есть тренер и есть команда, и есть интересы клуба, которые намного важнее интересов малыша Кепы, который видимо возомнил, что Сарри это его папа, которому можно сказать не хочу и не буду! Просто какой то детский сад....!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 19:10

      Где-то Сарри твердолобый и прямолинейный, а тут сомневающийся...

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 февраля 2019, 19:05

      У Кепы, кажись, башню снесло от суммы, заплаченной за него. Наверно, возомнил себя кипером мирового класса.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 февраля 2019, 18:54

      тут фраза "я не знаю" ,как у баб "наверно нет" ..... смысл один и тот же ...

      1
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      Рейтинг: +182

      Parker 26 февраля 2019, 18:46

      Опять ради заголовка поменяли местами цитаты из интервью...а заодно и смысл!
      В "лучший" традициях сайта

      2
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 26 февраля 2019, 18:35

      в наше время игроки тренеров и в ус не ставят)))сами подбирают трансферы сами указывают кто будет играть а кто нет))) покидая поле на замену не подают руки тренерам)))вот оказывается и меняться не хотят)))) ну полный беспредел)))

      4
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 18:35

      Завоевал место на лавке.

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