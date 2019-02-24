Сарри – про отказ Кепы от замены: «Это было недопонимание. Я думал, что у него судороги»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал эпизод в финальном матче Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти), когда вратарь Кепа отказался от замены.

«Это большое недопонимание. Я думал, что у вратаря были судороги, и он не мог продолжить игру. Но у него не было судорог, и он мог играть.

Кепа понял, что я меняю его из-за проблем с физикой и сказал, что у него нет проблем. Он был прав.

Я понял это после того, как пришел врач. Я поговорил с Кепой, но только для того, чтобы прояснить все. Теперь я понимаю ситуацию», – сказал Сарри.

Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги