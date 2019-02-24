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    Сарри – про отказ Кепы от замены: «Это было недопонимание. Я думал, что у него судороги»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал эпизод в финальном матче Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти), когда вратарь Кепа отказался от замены.

    «Это большое недопонимание. Я думал, что у вратаря были судороги, и он не мог продолжить игру. Но у него не было судорог, и он мог играть.

    Кепа понял, что я меняю его из-за проблем с физикой и сказал, что у него нет проблем. Он был прав.

    Я понял это после того, как пришел врач. Я поговорил с Кепой, но только для того, чтобы прояснить все. Теперь я понимаю ситуацию», – сказал Сарри.

    Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

    Источник: BBC

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    24.02.2019 23:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 14:02

      Хорошо если так.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 февраля 2019, 03:28

      Сарри- красавец и мудрый человек, в отличие от идиота Кепы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 февраля 2019, 00:53

      кто видел видео, тот все понимает )) но Сарри сказал все верно, если хочет "все уладить" тихо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 февраля 2019, 00:49

      Все зацепились за раздутый скандал, а ведь видно было, что Кепа тянул время, симулируя мышечную травму и Сарри собрался его менять именно поэтому.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      professor13 24 февраля 2019, 23:51

      Сари тут берет всё на себя,типа недопонимание из за него,молодец, жаль мне этого тренера

      9
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 24 февраля 2019, 23:24

      Сарри дали понять, что он ничего не решает и может потихоньку собирать вещи...

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