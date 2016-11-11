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  • Кабальеро: «Самое важное для «Манчестер Сити» – сыграть дома на ноль»

Кабальеро: «Самое важное для «Манчестер Сити» – сыграть дома на ноль»

11 ноября 2016, 22:45

Вратарь «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро поделился мнением о выступлении команды в домашних матчах.

«Сейчас самая важная вещь – это сыграть дома на ноль и победить в следующей домашней игре, потому что мы можем это сделать. Нам это удалось с «Барселоной», а потерянные дома очки не вернутся.

Сейчас нам предстоит играть на выезде с «Кристал Пэлас». Мы должны хорошо сыграть и взять три очка», – сказал Кабальеро.

В четырех последних домашних матчах «Манчестер Сити» трижды сыграл вничью, в результате чего упустил лидерство в АПЛ. Кроме того, всего в одной встрече из 11 последних игр во всех турнирах нынешнего сезона «горожанам» удалось отстоять свои ворота.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Кабальеро Вилли
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