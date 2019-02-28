Сарри: «Вопрос с Кепой закрыт. Он останется в «Челси»

Вопрос с Кепой закрыт.Мы его приучим к лотку!
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию с вратарем Кепой Аррисабалагой.
Испанец остался в запасе на матч 28 тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0) – в связи с отказом уступать место на поле Вилли Кабальеро в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0; 3:4 по пенальти). Обе стороны сказали, что неправильно оценили ситуацию.
На игру с «Тоттенхэмом» вышел Кабальеро. Сарри назвал это «месседжем для команды».
«Оставить его в запасе было очень просто, ведь он совершил огромную ошибку и в итоге заплатил штраф.
В этом матче он должен был сыграть на благо команды. Это был сигнал для всей команды и ее раздевалки: мы команда, а не 25 отдельных людей.
Теперь вопрос закрыт, это в прошлом. Кепа останется с нами», – BBC цитирует итальянца.
- Кепы заплатил штраф в размере недельной зарплаты.
- Кабальеро сказал, что 24-летний испанец поддержал его.
- Аррисабалага перешел в лондонский клуб в августе из «Атлетика».
- 80 миллионов евро – рекордная сумма в истории футбола для вратарей.