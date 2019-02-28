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    Сарри: «Вопрос с Кепой закрыт. Он останется в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию с вратарем Кепой Аррисабалагой.

    Испанец остался в запасе на матч 28 тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0) – в связи с отказом уступать место на поле Вилли Кабальеро в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0; 3:4 по пенальти). Обе стороны сказали, что неправильно оценили ситуацию.

    На игру с «Тоттенхэмом» вышел Кабальеро. Сарри назвал это «месседжем для команды».

    «Оставить его в запасе было очень просто, ведь он совершил огромную ошибку и в итоге заплатил штраф.

    В этом матче он должен был сыграть на благо команды. Это был сигнал для всей команды и ее раздевалки: мы команда, а не 25 отдельных людей.

    Теперь вопрос закрыт, это в прошлом. Кепа останется с нами», – BBC цитирует итальянца.

    • Кепы заплатил штраф в размере недельной зарплаты.
    • Кабальеро сказал, что 24-летний испанец поддержал его.
    • Аррисабалага перешел в лондонский клуб в августе из «Атлетика».
    • 80 миллионов евро – рекордная сумма в истории футбола для вратарей.

    Источник: BBC

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    28.02.2019 01:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 28 февраля 2019, 16:21

      Вопрос с Кепой закрыт.Мы его приучим к лотку!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:27

      Важная и нужная победа Челси.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 08:37

      Психологически для Сарри и всей команды важная победа над принципиальным соперником.

      4
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