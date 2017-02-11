Гвардиола по-прежнему считает Браво одним из лучших голкиперов в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что по-прежнему высоко оценивает уровень мастерства голкипера Клаудио Браво. Напомним, что чилиец два матча подряд оставался на скамейке запасных английской команды В стартовом составе «горожан» вместо него выходил Вилли Кабальеро.

«Мое мнение о Клаудио остается тем же. Он очень хороший игрок, топ-вратарь. Он один из лучших в мире. Об этом говорит его продолжительная карьера. В Англии футбол более специфический, в котором выполняется много передач с флангов. Но это не отменяет того, что Браво – вратарь топ-уровня. У меня нет сомнений по поводу его качеств», – сказал Гвардиола.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Браво провел 19 матчей, в которых пропустил 23 гола.