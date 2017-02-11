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    Гвардиола по-прежнему считает Браво одним из лучших голкиперов в мире

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что по-прежнему высоко оценивает уровень мастерства голкипера Клаудио Браво. Напомним, что чилиец два матча подряд оставался на скамейке запасных английской команды В стартовом составе «горожан» вместо него выходил Вилли Кабальеро.

    «Мое мнение о Клаудио остается тем же. Он очень хороший игрок, топ-вратарь. Он один из лучших в мире. Об этом говорит его продолжительная карьера. В Англии футбол более специфический, в котором выполняется много передач с флангов. Но это не отменяет того, что Браво – вратарь топ-уровня. У меня нет сомнений по поводу его качеств», – сказал Гвардиола.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Браво провел 19 матчей, в которых пропустил 23 гола.

    Источник: The Guardian

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    11.02.2017 12:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +28

      benz665 11 февраля 2017, 14:24

      Пусть считает))) остальным от этого только лучше)

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 февраля 2017, 13:36

      верни Харта!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 февраля 2017, 12:58

      мы тоже считаем Акинфевну одним из лучших а на деле так не происходит

      1
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      Рейтинг: +19

      hasek74 11 февраля 2017, 12:46

      Пеп не признает свою ошибку, которая стоит команде многих очков, Пеп не готов к Англии...

      0
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      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо > hasek74 11 февраля 2017, 15:37

      Да Брат, Пеп не хочет признвать свою роковую ошибку по составу на сезон..

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