Кабальеро пообещал побороться с «Челси» за чемпионский титул

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро пообещал, что его команда будет бороться за чемпионский титул до самого конца в текущем сезоне. Сейчас горожане отстают от лидирующего «Челси» на 11 очков, но имеют одну игру в запасе.

«Мы будем бороться за титул до конца. Мы намерены сражаться с «Челси» и остальными соперниками. Сейчас мы отстаем от них, но нужно продолжать делать свою работу. И надо победить в следующей игре. Для этого мы будем делать шаг за шагом и рассчитывать, что «Челси» потеряет очки», – сказал Кабальеро.

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Манчестер Сити» состоится в понедельник, 13 февраля, в 23:00 по московскому времени.