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    Кабальеро пообещал побороться с «Челси» за чемпионский титул

    Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро пообещал, что его команда будет бороться за чемпионский титул до самого конца в текущем сезоне. Сейчас горожане отстают от лидирующего «Челси» на 11 очков, но имеют одну игру в запасе.

    «Мы будем бороться за титул до конца. Мы намерены сражаться с «Челси» и остальными соперниками. Сейчас мы отстаем от них, но нужно продолжать делать свою работу. И надо победить в следующей игре. Для этого мы будем делать шаг за шагом и рассчитывать, что «Челси» потеряет очки», – сказал Кабальеро.

    Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Манчестер Сити» состоится в понедельник, 13 февраля, в 23:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    13.02.2017 08:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 февраля 2017, 09:33

      Дерзкое заявление...)))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > VIPded 13 февраля 2017, 18:01

      А заголовок статьи . . . Я уж подумал, что Вилли подляну нам собирается сделать

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