Игроки «Челси» изучают технику Шаолинь

Четверо футболистов «Челси» провели тренировку под руководством монаха Шаолинь Монка.

Голкиперам Вилли Кабальеро и Тибо Куртуа, а также защитникам Маркосу Алонсо и Гари Кэхиллу было предложено выполнить несколько традиционных упражнений. Примечательно, что это оказалось довольно непросто даже для спортсменов, которые практически ежедневно переносят физические нагрузки.

Напомним, Шаолинь – это традиционное название искусства рукопашного боя и способов владения оружием, зародившихся или развивавшихся в буддийском монастыре Суншань Шаолинь, расположенном в китайской провинции Хэнань.