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    The Telegraph: Аспиликуэта, Алонсо и Педро приняли сторону Кепы в конфликте с Сарри

    Трое футболистов «Челси» поддержали голкипера команды Кепу Аррисабалагу в инциденте с главным тренером Маурицио Сарри.

    Специалист хотел заменить испанца в конце дополнительного времени финала Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти), но он отказался уходить с поля.

    После игры итальянец заявил, что между ним и вратарем произошло недоразумение. Сегодня лондонцы оштрафовали Аррисабалагу на недельную зарплату.

    Как сообщает The Telegraph, сторону голкипера с этой ситуации приняли его соотечественники Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта и Педро. Сарри поддержали вратарь Вилли Кабальеро, защитник Давид Луис, полузащитник Жоржиньо и нападающий Гонсало Игуаин [с последними двумя тренер работал в «Наполи»].

    В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали

    Источник: The Telegraph

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    26.02.2019 17:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 11:18

      Вообще то тренер должен руководить командой а не команда тренером.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 февраля 2019, 23:31

      По-моему все проблемы Челси это климат в команде . Игроки сами виноваты .

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 февраля 2019, 19:35

      Весь состав и тренера отстранить от следующего матча и выставить молодежь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 18:55

      Сарри должен настоять, всех четверых испанцев на трансфер, иначе будет Спартак.

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 февраля 2019, 17:53

      При большем желании все этих самых и в состав ставить один геморрой, так как толку от них нет, еще более менее Кепа выручает, а так похороны, а не команда

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 26 февраля 2019, 17:50

      Ну испанцы за своего пошли) щас еще будет в команде разлад между испанцами и остальными)

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 февраля 2019, 17:46

      Рома разлад в команде -срочно наведи порядок

      2
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