The Telegraph: Аспиликуэта, Алонсо и Педро приняли сторону Кепы в конфликте с Сарри

Трое футболистов «Челси» поддержали голкипера команды Кепу Аррисабалагу в инциденте с главным тренером Маурицио Сарри.

Специалист хотел заменить испанца в конце дополнительного времени финала Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти), но он отказался уходить с поля.

После игры итальянец заявил, что между ним и вратарем произошло недоразумение. Сегодня лондонцы оштрафовали Аррисабалагу на недельную зарплату.

Как сообщает The Telegraph, сторону голкипера с этой ситуации приняли его соотечественники Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта и Педро. Сарри поддержали вратарь Вилли Кабальеро, защитник Давид Луис, полузащитник Жоржиньо и нападающий Гонсало Игуаин [с последними двумя тренер работал в «Наполи»].

В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали