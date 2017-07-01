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    «Челси» подписал контракт с Кабальеро

    Бывший вратарь английского «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро стал футболистом «Челси». Голкипер стал «пенсионером» на правах свободного агента. Длительность подписанного контракта на данный момент неизвестна. В приходе южноамериканца был заинтересован лично главный тренер клуба Антонио Конте.

    «Мне приятно стать частью чемпиона Англии. Жду знакомства с новыми партнерами и надеюсь помочь команде достичь всех намеченных целей», – заявил Кабальеро.

    Став игроком «Манчестер Сити» в 2014 году, вратарь провел в минувшем сезоне АПЛ 17 матчей и пропустил 12 голов. До переезда на Туманный Альбион аргентинец защищал ворота испанской «Малаги».

    Источник: ФК «Челси»

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    01.07.2017 17:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 июля 2017, 00:07

      Типа замена Беговичу.А лучше бы молодых в кубковых играх натаскивали!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Rubin_kzan 1 июля 2017, 22:30

      новый лавочник подьехал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июля 2017, 17:24

      Ну и зачем....некого больше на лавку сажать что ли ....вот такое завершение карьеры

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > алекс88 1 июля 2017, 21:50

      а мне кажется Кабальеро счастлив, на закате карьеры получает баснословные деньги . . . в Малаге ему вряд ли удалось обеспечить себе безбедное старчество . . . да и налоги в Испании такие, что хоть миллионы зарабатывай, а до пенсии (официальной) пахать придется всё равно!!!

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