«Челси» подписал контракт с Кабальеро

Бывший вратарь английского «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро стал футболистом «Челси». Голкипер стал «пенсионером» на правах свободного агента. Длительность подписанного контракта на данный момент неизвестна. В приходе южноамериканца был заинтересован лично главный тренер клуба Антонио Конте.

«Мне приятно стать частью чемпиона Англии. Жду знакомства с новыми партнерами и надеюсь помочь команде достичь всех намеченных целей», – заявил Кабальеро.

Став игроком «Манчестер Сити» в 2014 году, вратарь провел в минувшем сезоне АПЛ 17 матчей и пропустил 12 голов. До переезда на Туманный Альбион аргентинец защищал ворота испанской «Малаги».