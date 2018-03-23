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    «Челси» продлит контракт со сменщиком Куртуа

    Голкипера «Челси» Вилли Кабальеро продолжит выступать в составе лондонского коллектива. Руководство клуба готово активировать опцию его контракт, который летом прошлого года был подписан по схеме «1+1» при переходе из «Манчестер Сити». 36-летний аргентинец перешел в стан синих на правах свободного агента.

    В «Челси» довольны работой Кабальеро. К тому же команда может лишить ближайшим летом своего основного вратаря – Тибо Куртуа связывают с переходом в испанский чемпионат, а его соглашение рассчитано до середины 2019 года.

    Источник: Goal.com

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    23.03.2018 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      greatsergey_nokappa 28 марта 2018, 18:27

      крутой дядька. в случае ухода куртуа, можно без беспокойств ставить в основу, пока не найдут молодого таланта. кабальеро неоднократно доказал в матчах кубка, что это вратарь высшего класса. надеюсь, возраст не доставит особых помех в конце карьеры.

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