«Челси» продлит контракт со сменщиком Куртуа

Голкипера «Челси» Вилли Кабальеро продолжит выступать в составе лондонского коллектива. Руководство клуба готово активировать опцию его контракт, который летом прошлого года был подписан по схеме «1+1» при переходе из «Манчестер Сити». 36-летний аргентинец перешел в стан синих на правах свободного агента.

В «Челси» довольны работой Кабальеро. К тому же команда может лишить ближайшим летом своего основного вратаря – Тибо Куртуа связывают с переходом в испанский чемпионат, а его соглашение рассчитано до середины 2019 года.