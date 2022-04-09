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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 09 апреля 2022
Саутгемптон
09.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 6
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
4-3-1-2
17
Форстер
2
Ливраменто
5
Беднарек
22
Салису
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
17
Армстронг
10
Эльюнусси
19
Адамс
10
Армстронг
4-1-2-1-2
16
Менди
22
Рюдигер
3
Силва
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
29
Хаверц
11
Вернер
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
27
Натан Редмонд
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
27
Натан Редмонд
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Саутгемптон - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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