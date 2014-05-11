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Себастьян Эрикссон
Статистика
Себастьян Эрикссон - статистика
Завершил карьеру
30 января 1989 (37), Браланда
#26 | Полузащитник
185 см
Швеция
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
20
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
0 : 1
11.05.2014
Кьево
1' - 83'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 0
06.05.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1 : 0
27.04.2014
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1 : 2
19.04.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
1 : 1
12.04.2014
Кальяри
1' - 88'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
1 : 3
06.04.2014
Рома
50' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
2 : 1
30.03.2014
Кальяри
1' - 57'
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
1 : 0
26.03.2014
Верона
1' - 90'
59'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
1 : 0
23.03.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
0 : 2
16.03.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
1 : 1
08.03.2014
Кальяри
75' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
3 : 0
02.03.2014
Удинезе
46' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
1 : 1
23.02.2014
Кальяри
57' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1 : 0
09.02.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 0
01.02.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2014
Милан
75' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кальяри
1 : 1
21.12.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
0 : 0
15.12.2013
Кальяри
1' - 57'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
2 : 2
01.12.2013
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
0 : 0
25.11.2013
Кальяри
1' - 90'
80'
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
2 : 1
10.11.2013
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
2 : 0
27.10.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 1
19.10.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
2 : 0
06.10.2013
Кальяри
1' - 62'
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Ливорно
1 : 1
25.09.2013
Кальяри
78' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
2 : 2
21.09.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
3 : 1
01.09.2013
Кальяри
78' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
2 : 1
25.08.2013
Аталанта
75' - 90'
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