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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сассуоло
Кальяри - Сассуоло: обзор матча 01 декабря 2013
Кальяри
01.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
73'
Нене
87'
М. Сау
14'
Л. Марцоратти
20'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сассуоло
ГОЛ! 2:2!
М. Сау
87'
85'
Замена
Р. Чибса
️️️️
Л. Марроне
Желтая карточка
Р. Наингголан
79'
77'
Замена
К. Лариби
️️️️
Г. Масуччи
ГОЛ! 1:2!
Нене
Пас отдал
Ф. Писано
73'
71'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Д. Берарди
Замена
А. Ибраими
️️️️
А. Коссу
70'
51'
Желтая карточка
С. Дзадза
Замена
Д. Дессена
️️️️
Н. Мурру
46'
Желтая карточка
Н. Мурру
45'
+2
20'
ГОЛ! 0:2!
С. Дзадза
Пас отдал
Д. Берарди
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Марцоратти
Пас отдал
Д. Берарди
Замена
Нене
️️️️
С. Ибарбо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кальяри
1
Антонио Адан
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
9
Агим Ибраими
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Сассуоло
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
4-3-1-2
1
Аврамов
29
Мурру
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
26
Эрикссон
44
Наингголан
5
Конти
7
Коссу
8
Ибарбо
25
Сау
3-2-1-1-2
25
Пеголо
6
Марцоратти
23
Гаццола
15
Ачерби
4
Марроне
3
Лонги
4
Маньянелли
10
Берарди
11
Дзадза
26
Масуччи
29
Мурру
27
Дессена
27
Дессена
29
Мурру
7
Коссу
9
Ибраими
9
Ибраими
7
Коссу
8
Ибарбо
7
Нене
7
Нене
8
Ибарбо
26
Масуччи
5
Лариби
5
Лариби
26
Масуччи
10
Берарди
27
Куртич
27
Куртич
10
Берарди
4
Марроне
13
Чибса
13
Чибса
4
Марроне
Остались в запасе
Кальяри
Сассуоло
1
Антонио Адан
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
Главный тренер
Диего Лопес
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Кальяри - Сассуоло
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Сант-Элия
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