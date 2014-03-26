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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Верона
Кальяри - Верона: обзор матча 26 марта 2014
Кальяри
26.03.2014, среда, 23:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Верона
31'
Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Верона
88'
Желтая карточка
Ромуло
Желтая карточка
А. Экдаль
87'
86'
Желтая карточка
Д. Сала
Желтая карточка
М. Пинилья
84'
82'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Б. Янкович
Желтая карточка
Д. Авелар
79'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Нене
78'
72'
Замена
Ромуло
️️️️
А. Гонсалес
Замена
А. Коссу
️️️️
А. Ибраими
70'
Желтая карточка
С. Эрикссон
59'
57'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Р. Мартиньо
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Кабрера
54'
ГОЛ! 1:0!
Нене
Пас отдал
Ф. Писано
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
9
Агим Ибраими
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Верона
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
4-3-1-2
1
Аврамов
22
Авелар
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
26
Эрикссон
15
Весино
8
Экдаль
16
Кабрера
7
Нене
9
Ибраими
4-4-2
77
Рафаэль
32
Гонсалес
25
Маркес Пинто
22
Майетта
33
Агостини
29
Мартиньо
77
Маркиньо
14
Чирильяно
7
Сала
18
Тони
7
Янкович
9
Ибраими
7
Коссу
7
Коссу
9
Ибраими
16
Кабрера
8
Ибарбо
8
Ибарбо
16
Кабрера
7
Нене
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Нене
32
Гонсалес
49
Ромуло
49
Ромуло
32
Гонсалес
29
Мартиньо
11
Итурбе
11
Итурбе
29
Мартиньо
7
Янкович
7
Рабушич
7
Рабушич
7
Янкович
Остались в запасе
Кальяри
Верона
23
Андреа Табанелли
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Диего Лопес
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
23
Андреа Табанелли
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Кальяри - Верона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Пинцани
(Эмполи)
Стадион:
Сант-Элия
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