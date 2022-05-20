Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниэль Оффенбахер - статистика

Завершил карьеру
18 февраля 1992 (34), Шейфлинг
#8 | Полузащитник
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рид
23
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 1
20.05.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
1 : 1
14.05.2022
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
1 : 1
07.05.2022
Рид
1' - 70'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Тироль
2 : 0
23.04.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рид
2 : 3
16.04.2022
Тироль
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Рид
0 : 0
09.04.2022
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
ЛАСК
0 : 2
02.04.2022
Рид
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рид
1 : 2
19.03.2022
Альтах
88' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Адмира Ваккер
2 : 0
12.03.2022
Рид
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Рид
2 : 2
06.03.2022
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия К
1 : 1
27.02.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рид
3 : 2
19.02.2022
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Рид
2 : 1
11.12.2021
Альтах
1' - 59'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
ЛАСК
1 : 0
05.12.2021
Рид
70' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Рид
2 : 2
28.11.2021
Рапид
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рид
1 : 0
20.11.2021
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Адмира Ваккер
1 : 2
06.11.2021
Рид
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия
4 : 1
23.10.2021
Рид
1' - 80'
52'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Штурм
1 : 0
17.10.2021
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рид
1 : 1
02.10.2021
Аустрия К
1' - 70'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
4 : 2
25.09.2021
Рид
1' - 90'
39'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
3 : 3
18.09.2021
Вольфсберг
1' - 90'
79'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
1 : 1
12.09.2021
Рид
1' - 62'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Рид
1 : 0
29.08.2021
ЛАСК
1' - 80'
17'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 0
22.08.2021
Рид
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Хартберг
1 : 1
14.08.2021
Рид
57' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
2 : 1
07.08.2021
Адмира Ваккер
1' - 90'
74'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
7 : 1
01.08.2021
Рид
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рид
2 : 1
25.07.2021
Аустрия
1' - 90'
67'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+