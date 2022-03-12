Даниэль Оффенбахер - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Оффенбахер
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шейфлинг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1992 (31 год)
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Оффенбахер
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шейфлинг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1992 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рид
|23
|1
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|1:1
|Рид (Рид)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|07.05.2022
|1' -70'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Рид (Рид)
|26.04.2022
|85' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|16.04.2022
|46' -90'
|Рид (Рид)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|0:0
|Хартберг (Хартберг)
|02.04.2022
|82' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:2
|Рид (Рид)
|19.03.2022
|88' -90'
|Рид (Рид)
|1:2
|Альтах (Альтах)
|90'
|12.03.2022
|83' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|2:0
|Рид (Рид)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|2:2
|Штурм (Грац)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Рид (Рид)
|19.02.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|3:2
|Тироль (Ваттенс)
|11.12.2021
|1' -59'
|Рид (Рид)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|05.12.2021
|70' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Рид (Рид)
|28.11.2021
|85' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Рапид (Вена)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|06.11.2021
|1' -46'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:2
|Рид (Рид)
|23.10.2021
|1' -80'
|Аустрия (Вена)
|4:1
|Рид (Рид)
|52'
|17.10.2021
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рид (Рид)
|02.10.2021
|1' -70'
|Рид (Рид)
|1:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|25.09.2021
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|4:2
|Рид (Рид)
|39'
|18.09.2021
|1' -90'
|Рид (Рид)
|3:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|79'
|12.09.2021
|1' -62'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Рид (Рид)
|29.08.2021
|1' -80'
|Рид (Рид)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|17'
|22.08.2021
|81' -88'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|14.08.2021
|57' -89'
|Хартберг (Хартберг)
|1:1
|Рид (Рид)
|90'
|07.08.2021
|1' -88'
|Рид (Рид)
|2:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|74'
|01.08.2021
|1' -46'
|Зальцбург (Зальцбург)
|7:1
|Рид (Рид)
|25.07.2021
|1' -89'
|Рид (Рид)
|2:1
|Аустрия (Вена)
|67'