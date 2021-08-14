Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Рид
Хартберг - Рид: обзор матча 14 августа 2021
Хартберг
14.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рид
56'
С. Хорват
45+1'
C. Reiner
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Рид
90'
+5
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
89'
88'
Замена
M. Satin
️️️️
А. Байич
Желтая карточка
Ю. Хайль
82'
Желтая карточка
М. Хорват
79'
Замена
М. Хорват
️️️️
D. Stec
77'
72'
Замена
Л. Микич
️️️️
Т. Плавотич
58'
Замена
Ф. Помер
️️️️
М. Зигль
57'
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
С. Шабби
ГОЛ! 1:1!
С. Хорват
Пас отдал
Д. Тадич
56'
Замена
Н. Ниман
️️️️
P. Sturm
46'
Замена
T. Kofler
️️️️
M. Gollner
46'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
P. Erhardt
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
C. Reiner
Пас отдал
С. Нутц
Желтая карточка
Т. Кайнц
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
22
David Stec
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
30
Саша Хорват
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
12
Анте Байич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
11
Матия Хорват
ЦФ
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
17
Филипп Помер
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
3-2-2-3
1
33
Лукенедер
4
28
Хайль
6
Зоннляйтнер
22
23
Кайнц
6
24
Тадич
18
30
Хорват
3-5
1
Радлингер
30
Йовичич
4
Плавотич
5
6
9
Шабби
12
Байич
37
4
Зигль
4
27
27
4
6
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
6
22
11
Хорват
11
Хорват
22
18
7
Ниман
7
Ниман
18
4
Зигль
17
Помер
17
Помер
4
Зигль
12
Байич
11
11
12
Байич
9
Шабби
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
9
Шабби
4
Плавотич
9
Микич
9
Микич
4
Плавотич
Остались в запасе
Хартберг
Рид
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
32
Christoph Haas
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
25
Феликс Зивальд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
25
Феликс Зивальд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Хартберг - Рид
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
Новости команд
Все
Хартберг
Рид
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+