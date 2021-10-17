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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Рид
Штурм - Рид: обзор матча 17 октября 2021
Штурм
17.10.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Рид
32'
Я. Яншер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Рид
90'
+6
Желтая карточка
А. Байич
90'
+4
Замена
Л. Микич
️️️️
М. Лакнер
Желтая карточка
Н. Гейрхофер
85'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
С. Хирлендер
83'
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Прасс
77'
Замена
А. Кюн
️️️️
Я. Яншер
77'
70'
Замена
M. Satin
️️️️
Ю. Вайссмайер
Замена
И. Любич
️️️️
А. Ньянгбо
66'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
66'
63'
Замена
А. Байич
️️️️
N. Stosic
59'
Желтая карточка
C. Reiner
Желтая карточка
Ю. Газибегович
44'
ГОЛ! 1:0!
Я. Яншер
Пас отдал
К. Йебоа
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
Рид
32
Christoph Haas
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
12
Анте Байич
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
3-2-3-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
89
Яншер
25
Хирлендер
9
Йебоа
7
Ньянгбо
1-1-5
1
Радлингер
4
Плавотич
6
Лакнер
22
Нутц
10
Вайссмайер
37
8
Оффенбахер
4
Зигль
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
25
Хирлендер
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
25
Хирлендер
89
Яншер
30
Кюн
30
Кюн
89
Яншер
7
Ньянгбо
77
Любич
77
Любич
7
Ньянгбо
22
Прасс
11
Саркария
11
Саркария
22
Прасс
10
Вайссмайер
11
11
10
Вайссмайер
37
12
Байич
12
Байич
37
6
Лакнер
9
Микич
9
Микич
6
Лакнер
Остались в запасе
Штурм
Рид
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
32
Christoph Haas
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
27
Кристоф Ланг
АП
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Штурм - Рид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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