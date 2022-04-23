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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Рид
Тироль - Рид: обзор матча 23 апреля 2022
Тироль
23.04.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Рид
67'
Т. Забитцер
86'
Ю. Эртльталер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Рид
Желтая карточка
Т. Прица
90'
+1
90'
Вторая желтая
Т. Плавотич
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эртльталер
Пас отдал
В. Мюллер
86'
Желтая карточка
D. Stumberger
79'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Т. Забитцер
78'
Замена
Ф. Бахер
️️️️
Ф. Кох
78'
75'
Желтая карточка
Т. Плавотич
74'
Замена
С. Шабби
️️️️
Л. Мейсль
Замена
М. Авуджа
️️️️
Ш. Скрбо
70'
ГОЛ! 1:0!
Т. Забитцер
Пас отдал
В. Мюллер
67'
66'
Желтая карточка
Л. Мейсль
64'
Замена
Д. Нене
️️️️
Л. Микич
Желтая карточка
Р. Бехоунек
63'
Замена
Т. Прица
️️️️
С. Огринец
60'
Желтая карточка
Ф. Кох
59'
46'
Замена
М. Лакнер
️️️️
Й. Вебербауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
10
Томас Забитцер
ЦФ
98
Санди Огринец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
12
Анте Байич
ПП
9
Лео Микич
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
3-5-2
25
Освальд
6
Бехоунек
26
24
Кох
7
Скрбо
10
Блуме
5
Мюллер
44
21
Рогель
98
Огринец
10
Забитцер
3-3-4
1
Радлингер
23
Вебербауэр
55
Мейсль
4
Плавотич
12
Байич
4
Зигль
22
Нутц
17
Помер
37
11
9
Микич
7
Скрбо
15
Авуджа
15
Авуджа
7
Скрбо
24
Кох
20
Бахер
20
Бахер
24
Кох
10
Забитцер
7
Эртльталер
7
Эртльталер
10
Забитцер
98
Огринец
22
Прица
22
Прица
98
Огринец
23
Вебербауэр
6
Лакнер
6
Лакнер
23
Вебербауэр
55
Мейсль
9
Шабби
9
Шабби
55
Мейсль
9
Микич
45
Нене
45
Нене
9
Микич
Остались в запасе
Тироль
Рид
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
1
Jonas Wendlinger
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Тироль - Рид
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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