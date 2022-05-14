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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - ЛАСК
Рид - ЛАСК: обзор матча 14 мая 2022
Рид
14.05.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 9 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
42'
У. Сако (АГ)
66'
С. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - ЛАСК
Замена
Ф. Зивальд
️️️️
M. Gragger
75'
Замена
Л. Микич
️️️️
С. Нутц
69'
67'
Замена
А. Грубер
️️️️
С. Хорват
66'
ГОЛ! 1:1!
С. Хорват
65'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Б. Йовичич
64'
Желтая карточка
Б. Йовичич
Замена
М. Лакнер
️️️️
Ю. Вайссмайер
58'
46'
Замена
Х. Балич
️️️️
Т. Гойгингер
45'
Желтая карточка
П. Филипович
44'
Желтая карточка
Р. Реннер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Сако
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
12
Анте Байич
ПП
45
Доржель Нене
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
34
Ян Боллер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рид
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
2-3-5
1
Радлингер
55
Мейсль
4
Плавотич
22
Нутц
4
Зигль
12
Байич
37
10
Вайссмайер
48
17
Помер
45
Нене
2-1-3-3-1
30
Шлагер
3
Сако
34
Боллер
32
Йовичич
5
Филипович
36
Реннер
34
Михорль
29
Флеккер
30
Хорват
11
Накамура
36
Гойгингер
48
25
Зивальд
25
Зивальд
48
10
Вайссмайер
6
Лакнер
6
Лакнер
10
Вайссмайер
22
Нутц
9
Микич
9
Микич
22
Нутц
32
Йовичич
20
Хонг
20
Хонг
32
Йовичич
36
Гойгингер
18
Балич
18
Балич
36
Гойгингер
30
Хорват
9
Грубер
9
Грубер
30
Хорват
Остались в запасе
Рид
ЛАСК
32
Christoph Haas
ВР
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
26
Тобиас Лаваль
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Рид - ЛАСК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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