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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Рид
ЛАСК - Рид: обзор матча 05 декабря 2021
ЛАСК
05.12.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Рид
4'
С. Хорват (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Рид
Замена
Ф. Лукенедер
️️️️
Т. Гойгингер
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
М. Зигль
86'
Желтая карточка
Ю. Вайссмайер
Желтая карточка
М. Поцман
85'
Замена
А. Грубер
️️️️
С. Хорват
81'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Л. Гргич
81'
81'
Замена
С. Шабби
️️️️
С. Нутц
78'
Пенальти не реализован!
С. Нутц
Желтая карточка
Ф. Визингер
77'
70'
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
М. Лакнер
Замена
К. Накамура
️️️️
Х. Балич
64'
64'
Замена
Л. Микич
️️️️
M. Satin
Вторая желтая
П. Михорль
50'
Желтая карточка
С. Хорват
40'
Желтая карточка
П. Михорль
31'
Желтая карточка
Л. Гргич
29'
Желтая карточка
Д. Холланд
9'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Хорват
4'
3'
Красная карточка
М. Йовичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
30
Саша Хорват
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
17
Филипп Помер
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
12
Анте Байич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
2-1-3-1-3
30
Шлагер
34
Боллер
28
Визингер
8
Холланд
36
Реннер
34
Михорль
8
Гргич
30
Хорват
14
Моншейн
36
Гойгингер
19
Поцман
2-1-5
1
Радлингер
30
Йовичич
4
Плавотич
6
Лакнер
10
Вайссмайер
12
Байич
37
4
Зигль
11
36
Гойгингер
33
Лукенедер
33
Лукенедер
36
Гойгингер
8
Гргич
20
Хонг
20
Хонг
8
Гргич
Балич
11
Накамура
11
Накамура
Балич
30
Хорват
9
Грубер
9
Грубер
30
Хорват
18
Балич
18
Балич
6
Лакнер
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
6
Лакнер
11
9
Микич
9
Микич
11
22
Нутц
9
Шабби
9
Шабби
22
Нутц
Остались в запасе
ЛАСК
Рид
36
Томас Гебауэр
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Jonas Wendlinger
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча ЛАСК - Рид
6
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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